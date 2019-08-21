"И здесь вредят": в Севастополе обнаружили опасного вредителя из Америки

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Нашествие гусениц американской белой бабочки уничтожает деревья в оккупированном Севастополе.

Опасный карантинный вредитель уничтожает листья растений, оставляет только "скелет" из жилок, пишут подконтрольные оккупантам СМИ.

Американская белая бабочка появилась в Севастополе в 60-х годах прошлого века. Вероятно, ее завезли с фруктами.

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"Уничтожить вредителя навсегда - нельзя, говорят специалисты. Количество особей слишком велика. Профилактику проводят регулярно - обрабатывают растения к зиме. По данным департамента сельского хозяйства оккупационной администрации, гусеницы пойдут на окукливание уже через две недели. Когда они станут бабочками - вредить деревьям уже не будут"- пишут журналисты.

В оккупированном Крыму в городе Армянск жители жалуются на состояние экологии. Уже прошел год после выбросов с кислотонакопителя завода "Крымский титан". Экологическая ситуация в городе не улучшается.