В Крыму жалуются на плохое состояние экологии

Жители оккупированного Крыма жалуются на экологию. Фото: Укринформ

В оккупированном Крыму в городе Армянск жители жалуются на состояние экологии.

Уже прошел год после выбросов с кислотонакопительного завода "Крымский титан". Экологическая ситуация в городе не улучшается, сообщает "Крим.Реалии".

"Данные будут оглашены, но верить им или нет - другой вопрос. Все видно на детях. Вот недавно было превышение, и аллергическая реакция пошла: кашель, насморк, все повторяется. Уже концентрация меньше, но все так же, как в том году", - рассказал активист из Армянска, бывший сотрудник завода "Крымский титан" Владислав Пивовар.

Он не верит в то, что оккупационные власти полуострова действительно приняла новые меры безопасности на производстве, но об этом они отчитывались в Кремле.

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В конце июля в подконтрольной оккупантам Минэкологии Крыма сообщили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска не превышает допустимых норм.

В городе Армянск, что в аннексированном Крыму, люди жалуются на симтомы похожие на прошлогодние. Тогда их вызвала масштабная экологическая катастрофа.