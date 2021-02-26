Канада поддерживает создание Крымской платформы

Канада призывает Россию уважать международное право и прекратить незаконную оккупацию Крыма.
Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя, сообщает корреспондент "Укринформа".
"Канада повторяет однозначное осуждение российского незаконного вторжения и попытки аннексии Крыма. Мы остаемся преданными поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы солидарны с народом Украины, который продолжает неутомимо бороться за свои основополагающие права и свободы", - отметил Гарно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы начали борьбу за Крым - 7 лет оккупации полуострова
Он отметил, что в течение семи лет Россия игнорирует призывы международного сообщества прекратить нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. По его словам, Россия должна придерживаться международных обязательств и прекратить незаконную оккупацию Крыма.
Ранее Джо Байден заявил, что США никогда не признают незаконную аннексию Крыма и продолжат помогать Украине противостоять российской агрессии.
Комментарии