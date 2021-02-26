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пятница, 26 февраля 2021 22:55

Канада поддерживает создание Крымской платформы

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Канада поддерживает создание Крымской платформы
Министр подчеркнул, что Россия должна придерживаться международных обязательств и прекратить незаконную оккупацию Крыма. Фото: Pixabay

Канада призывает Россию уважать международное право и прекратить незаконную оккупацию Крыма.

Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Канада повторяет однозначное осуждение российского незаконного вторжения и попытки аннексии Крыма. Мы остаемся преданными поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы солидарны с народом Украины, который продолжает неутомимо бороться за свои основополагающие права и свободы", - отметил Гарно.

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Он отметил, что в течение семи лет Россия игнорирует призывы международного сообщества прекратить нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. По его словам, Россия должна придерживаться международных обязательств и прекратить незаконную оккупацию Крыма.

Ранее Джо Байден заявил, что США никогда не признают незаконную аннексию Крыма и продолжат помогать Украине противостоять российской агрессии.

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Дата
26
февраля

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