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вторник, 02 февраля 2021 16:12

Как работают пункты по тестированию на Covid-19 на админгранице с Крымом - инфографика
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На КПВВ «Каланчак» является 800 тест-систем, на КПВВ «Чонгар» - 500
Фото: КрымSOS
На админмежах с Крымом проводят бесплатное тустування на коронавирус, однако на КПВВ "Чонгар" только тем, кто имеет температуру
На КПВВ "Чонгар" есть вывеска на входе в пункт тестирования
На КПВВ "Чонгар" есть две комнаты: одна - для приема граждан, другая - для забора биологического материала
Сравнение работы пунктов тестирования на COVID-19 на КПВВ с Крымом

С 8 января на админгранице с оккупированным Крымом должны были начать делать бесплатные экспресс-тесты на Covid-19. Активисты Херсонского офиса КрымSOS рассказали Газета юа об особенностях работы двух пунктов тестирования. Они в конце января посетили КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

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На КПВВ "Каланчак" экспресс-тестирование на Covid-19 делают всем, кто едет из оккупированного Крыма. Там для этого есть 800 тест-систем и медперсонал с Каланчакской центральной районной больницы (ЦРБ). У тех, кто имеет положительные результаты - карета скорой отвозит в районную больницу.

Автор: КрымSOS
  На КПВВ "Чонгар" есть две комнаты: одна - для приема граждан, другая - для забора биологического материала
На КПВВ "Чонгар" есть две комнаты: одна - для приема граждан, другая - для забора биологического материала

- Место для тестирования находится рядом с рецепцией центра предоставления админуслуг, где принимают людей. В результате существует существенный риск контакта потенциально больных на коронавирус с посетителями и сотрудниками, - отмечает Алексей Тильненко, координатор Херсонского офиса КрымSOS.

На КПВВ "Чонгар" бесплатный тест на Covid-19 делают только тем, кто имеет повышенную температуру. Тестов там около 500. Пункт тестирования обустроили в двух комнатах помещения автостанции. Все манипуляции проводят фельдшера Общества Красного Креста. Людей с положительными тестами на скорой увозят в Новотроицке больницу или направляют к семейному врачу.

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- При отрицательном результате на коронавирус человека сразу снимают с самоизоляции - у представителей Красного Креста является соответствующее приложение в смартфоне, - рассказывает Алексей, - Вместе с тем, при положительном результате - человеку никто не поможет найти семейного врача. Но крымчанам можно обратиться на "горячую линию" для консультирования по медицинским вопросам +38 099 3509728.

За две недели работы пунктов на КПВВ "Каланчак" сделали 49 тестов на коронавирус, а на КПВВ "Чонгар" - всего 10.

Автор: КрымSOS
  Сравнение работы пунктов тестирования на COVID-19 на КПВВ с Крымом
Сравнение работы пунктов тестирования на COVID-19 на КПВВ с Крымом

Чтобы улететь за границу, людям с оккупированного Крыма нужно минимум за 3 дня до дня вылета ехать в материковую Украину. Столько примерно времени потребуется, чтобы сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если результат анализа будет отрицательный – можно будет продолжить путешествие.

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