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Как крымчане путешествуют за границу в период карантина

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Как крымчане путешествуют за границу в период карантина
Людям из Крыма стоит выезжать минимум за три дня до самолета

Чтобы улететь за границу, людям с оккупированного Крыма нужно минимум за 3 дня до дня вылета ехать в материковую Украину. Столько примерно времени потребуется, чтобы сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если результат анализа будет отрицательный – можно будет продолжить путешествие.

Об этом Gazeta.ua рассказали представители общественной организации "КрымSOS".

На период карантина все, кто едет из оккупированного полуострова должны установить приложение "Дій вдома" и за сутки активировать его. Нужно находиться именно в том месте, где 2 недели будет проходить самоизоляция человека. Альтернативный вариант - за свой счет сдать тест на Covid-19.

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Могут не проходить самоизоляцию дети до 12 лет, работники официальных международных миссий, те, кто намерен вступить в учреждения образования или уже учится, и один из законных представителей, который их сопровождает.

"Мы придерживаемся действующего законодательства и исключений не делаем", – комментирует ситуацию Иван Шевцов, помощник начальника Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

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Пограничники и юристы "КрымSOS" советуют всем учитывать правила пересечения админграницы и не ехать в день вылета самолета. Ведь несколько дней нужно ждать результатов ПЦР-теста на коронавирус. В это время человек должен находиться на самоизоляции дома с активным приложением "Дій вдома".

"Сдавать ПЦР-тест нужно в лабораториях, перечень которых есть на сайте Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Только от определенных лабораторий в приложение "Дій вдома" подтягиваются результаты анализа. То есть человеку автоматически приходит уведомление о снятии его с самоизоляции", – отмечает Ольга Куришко, координатор юридического направления ОО "КрымSOS".

Многие украинцы, у которых есть родственники в Крыму, не могут к ним поехать. Из-за карантинных ограничений дорога стала сложнее и дороже. Но главное — на полуостров оккупационные власти, в лице российских пограничников, пропускают не всех. Некоторые даже вынуждены оформить фиктивный брак, чтобы проведать близких в Крыму и потом вернуться на материк.

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