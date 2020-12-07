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понедельник, 07 декабря 2020 16:45

$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
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Многие украинцы, у которых есть родственники в Крыму, не могут к ним поехать. Из-за карантинных ограничений дорога стала сложнее и дороже. Но главное — на полуостров оккупационные власти, в лице российских пограничников, пропускают не всех.

В общественной организации "КримSOS" рассказывают о ситуации на примере истории одной из переселенок — 53-летней Ольги Ивановой. Женщина вынуждена оформить фиктивный брак, чтобы проведать близких в Крыму и потом вернуться на материк. Имя и возраст были изменены по просьбе героини.

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У меня двое взрослых детей и трое внуков в Крыму. Есть и свой дом. Но 2014 года после оккупации полуострова решила уехать работать и жить в Херсонскую область. Как и у многих, у меня 2 паспорта — гражданки Украины и так называемый "крымский". Только так можно сохранить свою недвижимость в Крыму и попытаться защитить свои права.

С мужем не живу уже лет 10, он стался в Крыму. В 2015 году через суд на материковой части Украины оформила развод. В украинском паспорте стоит штамп о разводе, а по "крымскому" паспорту — я в браке.

До карантина, каждый месяц старалась ездить к родным в Крым. В этом году была один раз — 2 недели летом. Но когда возвращалась, сотрудники ФСБ на КПВВ предупредили — выпускают в последний раз. И если заеду до окончания карантина снова — останется в Крыму. Ведь на территории материковой Украины у меня нет родных.

Автор: Из открытых источников
  В брачном агентстве фиктивный брак оформят за $ 600
В брачном агентстве фиктивный брак оформят за $ 600

Из-за пандемии Covid-19 в Российской Федерации приняли решение: их граждане могут только один раз выехать за границу и въехать обратно. Эту же норму они распространили на жителей Крыма. Постоянно пересекать админграницу могут только те, у кого есть родственники "первой линии" на материковой части Украины. Это дети, родители, жена или муж. Также разрешают выезжать и въезжать на лечение — но нужно показать оплаченные путевки или медицинские документы.

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Чтобы увидеть родных на новогодние праздники, решала поискать себе фиктивного мужа. Готова заплатить за оформление такого брака. В интернете нашла телефоны брачных агентств, которые помогают иностранцам найти жен в Украине. Но цена — $600, почти 17 тыс. грн, на 3 месяца брака, плюс расходы на оформление "Брака за сутки". Это упрощенная процедура росписи и ее стоимость — 2500 грн. Таких денег нет.

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Среди друзей и их знакомых несколько ребят до 35 лет согласились на роспись за вознаграждение. Но боюсь оформлять брак с молодым, потому что могут что-то заподозрить на границе. Хорошо, что нашелся мой сверстник. Он в разводе 20 лет и согласился помочь.

Фиктивный брак с мужчиной на материковой Украине - один из способов легально ездить в Крым
Фото: КрымSOS
Россияне не могут свободно пересекать админкордон с Крымом. Из сторороны оккупантов пропускают только один раз
Пока продолжается карантин будут действовать ограничения въезда и выезда из Крыма
В брачном агентстве фиктивный брак оформят за $ 600
Стоимость оформления брачного договора - 5 тыс

Также пойдем к нотариусу за оформлением брачного договора. Таким образом перестрахуемся. Ни я, ни мужчина не претендуем на имущество друг друга. Пропишем и отсутствие финансовых обязательств, если, например, кто-то из нас не будет выплачивать кредит. Цена вопроса — 5 тыс. грн.

Но не только фиктивные браки оформляют. Некоторые едут по "путевкам в санаторий", но это для одноразового проезда. Ведь даже брат не может поехать к родной сестре, по мнению оккупационных властей они "не близкие родственники". Люди не могут приехать оплатить счета за коммуналку и у них могут отобрать квартиры. Поэтому и вынуждены искать какие-то выходы из ситуации.

Активисты рассказывают, что 3 месяца назад начал работать чат-бот CrimeaIsUAbot в Telegram. Его создали для крымчан, чтобы те смогли узнать все об оформлении украинских документов и условиях пересечения админграницы с оккупированным Крымом. На сегодня в чат обратилось почти 1,5 тыс. человек.

Автор: КрымSOS
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Дата
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