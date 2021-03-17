К задержанному в Крыму журналисту не пустили адвоката

Владислава Есипенко задержали 10 марта. Фото: crimeahrg.org

К задержанному в оккупированном Крыму журналисту Владиславу Есипенко не пустили независимого адвоката Алексея Ладина.

Как пояснили сотрудники СИЗО, к Есипенко пускают только адвокатов по назначению. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

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"Должностные лица СИЗО, сам следователь ФСБ Власов, препятствовали мне в оформлении документов. Дежурная часть, которая должна была провести меня в следственный кабинет, просто саботировала", - рассказал Ладин.

Начальник СИЗО заявил, что Есипенко якобы написал отказ от услуг адвоката.

10 марта в оккупированном Крыму задержали жительницу Алушты Елизавету Павленко и уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко. 12 марта Киевский районный "суд" Симферополя присудил Есипенко содержание под стражей сроком на 2 месяца, до 11 мая. Решение приняла "судья" Оксана Карчевская. Судебное заседание проходило без участия независимого адвоката, в присутствии адвоката по назначению Виолетты Синеглазовой. 16 марта на сайте Центра общественных связей ФСБ было опубликовано сообщение о задержании Есипенко, который якобы занимался сбором информации в интересах спецслужб Украины". В Службе внешней разведки Украины назвали задержание Есипенко фоном, который ФСБ РФ создает для "празднования" годовщины оккупации Крыма.