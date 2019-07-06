Истек срок запрета въезда Рефат Чубаров в Крым

Рефат Чубаров может снова приезжать в Крым Фото: Радио Свобода

5 июля исполнилось пять лет, как российские власти запретили въезд в аннексирован Крым Рефату Чубарову.

Такую новость председатель Меджлиса крымскотатарского народа сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня заканчивается пятилетний" запрет "органов России, страны-оккупанта на мой въезд в Крым ... Казалось бы, можно поехать домой, обнять маму, близких ... Но и здесь российские оккупанты уже подготовились, заочно приговорив к ареста за якобы совершении мной некоторых "преступлений против основ конституционного строя и безопасности Российского государства", - написал в социальной сети Рефат Чубаров.

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Возвращаясь с заседания Меджлиса на Херсонщине в Крым, 5 июля 2014 года, на административной границе с полуостровом Чубарова встречала Наталья Поклонская. Тогдашний российский прокурор зачитала мужчине предупреждение "о недопустимости экстремистской деятельности". После российские силовики запретили главе Меджлиса въезд на территорию России на пять лет.

В мае 2015 Поклонская сообщила, что ждет Чубарова в Крыму. Ведь ФСБ России открыла против главы Меджлиса уголовное дело за "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя, через полгода заочно арестовал председателя Меджлиса после соответствующего ходатайства ФСБ.