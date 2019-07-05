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пятница, 05 июля 2019 10:00

Россияне перехватили американский самолет возле Крыма

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Россияне перехватили американский самолет возле Крыма
Самолет США перехватили в 75 км над оккупированным Крымом. Фото: ZIK

Над Черным морем пилот российского истребителя Су-27 перехватил американский самолет-разведчик.

Происшествие произошло в 75 км от оккупированного Крыма, пишет пропагандистской издание ТАСС.

"Самолет США был обнаружен над нейтральными водами Черного моря. Американский летательный аппарат был идентифицирован как Р-8А "Посейдон". После сближения с российским экипажем самолет США изменил направление полета", - говорится в сообщении.

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Оккупанты отметили, что самолет США не нарушал воздушное пространство.

В сеть попало видео перехвата, где на заднем плане видно побережья захваченного полуострова.

Японские истребители перехватили 2 российских военных самолета, которые нарушили воздушное пространство страны.

20 июня 2 российских бомбардировщика Ту-95 пролетели у южных японских островов, среди которых Кюсю, с севера в направлении Японии, сообщило Министерство обороны Японии.

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