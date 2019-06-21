Российские самолеты нарушили воздушное пространство Японии

Российский бомбардировщик Ту-95 Фото: Радио Свобода

Японские истребители перехватили два российских военных самолета, которые нарушили воздушное пространство страны.

20 июня два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели у южных японских островов, среди которых Кюсю, с севера в направлении Японии, сообщило Министерство обороны Японии.

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Один из бомбардировщиков дважды нарушил японское воздушное пространство над островами Дайто, вблизи Окинавы и у острова Хачиджо, к югу от столицы Токио.

Перед тем, как вернуться в Россию самолеты также пролетели вдоль северо-восточной части Японии и острова Хоккайдо.

Российские военные инцидент не комментировали.

На конец марта Япония около тысячи раз осуществляла перехват иностранных самолетов, приближающихся к воздушному пространству страны. Более 340 самолетов было русских, еще 638 - китайских.