Поезд с боеприпасами сошел с рельсов

В результате аварии никто не пострадал. ФОТО: UP

В американском штате Невада сошел с рельсов поезд, перевозивший боеприпасы.

Белый порошок, выброс которого наблюдали свидетели аварии, - это оксид алюминия, сообщает офис шерифа округа Элко.

Всего с рельсов сошло 22 вагонов, из одного из них вылилось растительное масло.

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По данным полиции, поезд вез нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Вагоны с оружием находились в другом конце состава и не сошли с рельсов.

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