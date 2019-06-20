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четверг, 20 июня 2019 11:59

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов

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Поезд с боеприпасами сошел с рельсов
В результате аварии никто не пострадал. ФОТО: UP

В американском штате Невада сошел с рельсов поезд, перевозивший боеприпасы.

Белый порошок, выброс которого наблюдали свидетели аварии, - это оксид алюминия, сообщает офис шерифа округа Элко.

Всего с рельсов сошло 22 вагонов, из одного из них вылилось растительное масло.

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По данным полиции, поезд вез нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Вагоны с оружием находились в другом конце состава и не сошли с рельсов.

В работе системы онлайн-продажи билетов Укрзализныци возможные временные сбои.

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