Поезд с боеприпасами сошел с рельсов

В американском штате Невада сошел с рельсов поезд, перевозивший боеприпасы.
Белый порошок, выброс которого наблюдали свидетели аварии, - это оксид алюминия, сообщает офис шерифа округа Элко.
Всего с рельсов сошло 22 вагонов, из одного из них вылилось растительное масло.
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По данным полиции, поезд вез нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Вагоны с оружием находились в другом конце состава и не сошли с рельсов.
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