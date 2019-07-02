Захваченный рай: украинский Прованс

Возле ныне оккупированного Бахчисарая, на левом берегу горной реки Кача расположено село Теберти, которое 1945 года переименовали в Тургеневка.

Уютный населенный пункт имеет еще одно, неофициальное название - Прованс, его он получил благодаря полям горной лаванды, пишут Крым.Реалии.

Ее выращиванием с 2002-го занимается местная агрофирма "Тургеневская". Благодаря им в дни активного цветения в село съезжаются люди со всего Крыма, а также туристы, которые приехали на полуостров.

Фото: Виктор Владимиров и Анатолий Крымский специально для Крим.Реалии

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Эти поля особенно ценятся у фотографов. Хотя из-за засухи урожай имеет тусклый цвет.

Лаванду используют в медицине, изготавливают из нее эфирное масло, а также духи.

В музее "Территория террора" во Львове показали первый фильм из цикла документальных "Как начиналась война. Кинохроники. Свидетели". Лента называется "После Майдана.Крым". В ней описаны события, которые происходили на полуострове от расстрела Небесной сотни до начала нашествия в Крыму. В фильме участвуют крымчане, украинские школьники, студенты, представители Крымскотатарской общины, представители добробатов.