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суббота, 13 октября 2018 11:46

"Хронические заболевания" - Аксенов высказался об отравлениях жителей Армянска

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Автор: 1NEWS.COM.UA
  «Власть» Крыма уверяет, что люди не отравляются химическими выбросами
«Власть» Крыма уверяет, что люди не отравляются химическими выбросами

Власти Крымского полуострова не зафиксировали обращений граждан в больницы с токсичными отравлением через химические выбросы на заводе "Крымский титан".

"Главное на сегодняшний день, что люди с токсичными отравлениями, связанными непосредственно с ситуацией, не обращаются. Да, есть першение, говорят, раздражение слизистой носоглотки, слизистой глаз. Вы слышали комментарии медицинских работников, люди связывают это с последствиями выброса. Но после прохождения полного обследования в большинстве случаев это говорит о том, что хронические заболевания дают определенные ситуации, обострения на определенный период ", - цитирует "главу Крыма" Сергея Аксенова "Крым. Реалии".

Завод "Крымский титан" может возобновить свою работу уже в конце следующей недели, отметил он.

В конце августа в крымском Армянске произошел выброс неизвестного вещества, из-за чего образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ "Чаплинка" зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, патрулирующих админмежах с Крымом в Херсонской области жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода "Крымский титан" в Армянске. Так называемый "глава республики" Сергей Аксенов также решил отправили из города всех детей школьного и дошкольного возраста.

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Жители Армянска на аннексирована Россией полуострове Крым снова жалуются на загрязнение воздуха в районе завода "Крымский титан".

Больница снова переполнена. На ухудшение самочувствия начали жаловаться и жители соседних с Армянском сел и соседнего Красноперекопска. По словам жителей, едкий запах вызывает раздражение в горле и в глазах, а также аллергию.

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