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ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах

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ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
Этот добыча нарушает экологическую ситуацию во всем Черном море. Фото: Zik

Контингент Береговой охраны ФСБ России в оккупированном Крыму занимается прикрытием незаконной добычи песка в Каркинитском заливе.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Район добычи находится в 14 км от острова Джарылгач в территориальных водах Украины у города Скадовск в Херсонской области.

Там находится российский пограничный сторожевой корабль Береговой охраны ФСБ России "Проворный".

В 6 километрах от него расположен земснаряд который осуществляет незаконную добычу песка в Каркинитском заливе.

"Дислокация ПСКР "Проворный" в районе осуществляется с целью прикрытия незаконной добычи при попытке задержания судна-нарушителя украинскими службами", - отмечается в материале Украинской вооруженного портала.

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После наполнения трюмов песком земснаряды с этого квадрата направляются в оккупированные города Крымского полуострова - Черноморского, Севастополя и Ялты, где впоследствии осуществляется его реализация.

Над таким "промыслом" работают в основном земснаряды "Печора", "Трофей", "Иртыш" и "Амур".

Этот добыча нарушает экологическую ситуацию во всем Черном море.

Севастопольское побережья отдадут под нужды оккупационной российской армии. Так называемый департамент архитектуры Севастополя планирует изменить целевое назначение берегу моря Казачьей бухты.

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