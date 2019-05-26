ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах

Контингент Береговой охраны ФСБ России в оккупированном Крыму занимается прикрытием незаконной добычи песка в Каркинитском заливе.
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Район добычи находится в 14 км от острова Джарылгач в территориальных водах Украины у города Скадовск в Херсонской области.
Там находится российский пограничный сторожевой корабль Береговой охраны ФСБ России "Проворный".
В 6 километрах от него расположен земснаряд который осуществляет незаконную добычу песка в Каркинитском заливе.
"Дислокация ПСКР "Проворный" в районе осуществляется с целью прикрытия незаконной добычи при попытке задержания судна-нарушителя украинскими службами", - отмечается в материале Украинской вооруженного портала.
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После наполнения трюмов песком земснаряды с этого квадрата направляются в оккупированные города Крымского полуострова - Черноморского, Севастополя и Ялты, где впоследствии осуществляется его реализация.
Над таким "промыслом" работают в основном земснаряды "Печора", "Трофей", "Иртыш" и "Амур".
Этот добыча нарушает экологическую ситуацию во всем Черном море.
Севастопольское побережья отдадут под нужды оккупационной российской армии. Так называемый департамент архитектуры Севастополя планирует изменить целевое назначение берегу моря Казачьей бухты.
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