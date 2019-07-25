Флот расширяется: США передают свою технику Украине

USCGC Richard Snyder Один из катеров, которые передадут Украине (WPC-1127) Фото: defpost.com

США передадут Государственной пограничной службе Украины дополнительные патрульные катера.

Помощь оказывают из-за агрессии России на море, сказал советник по программе экспертного контроля и безопасности границ посольства США Кевин Кильер, сообщает Укринформ.

"Мы работаем с украинской стороной в вопросах охраны морских границ и выявили потребность в развитии не только инфраструктуры морских подразделений, но и необходимость обновления флота. Поэтому было принято решение о предоставлении морской охране пограничной службы двух катеров, которые будут обслуживать 25 человек", - говорит он.

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Кильер отметил, что безопасность в Азовском и Черном морях важный вопрос для установления мира в регионе. Добавил, что этот вопрос важен не только для Украины, но и мира в целом.

Он также сообщил, что из-за этого США выделили 4 млн. долл. для создания быстрой группы реагирования в городах Мариуполь и Бердянск.

Сотрудники СБУ задержали российский танкер "NEYMA", который 25 ноября заблокировал проход под Керченским мостом для украинских катеров "Бердянск" и "Никополь" та буксира "Яни Капу".