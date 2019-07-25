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четверг, 25 июля 2019 14:54

Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив

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Сотрудники СБУ задержали российский танкер "NEYMA", который 25 ноября заблокировал проход под Керченским мостом для украинских катеров "Бердянск" и "Никополь" та буксира "Яни Капу".

Готовится ходатайство для ареста судна, сообщает Интерфакс-Украина.

Автор: СБУ
  Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA"
Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA"

"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе. Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA" (ИМО 8895528, MMSI 2 73347000, флаг РФ)", - сообщает пресс-центр СБ Украины.

Незаконное блокирование прохода через мост способствовало захвату украинских судов и 24 членов экипажа.

"По факту блокирования танкером "NEYMA" Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследовании. 24 июля по информации украинских пограничников в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива", - сообщают в СБ Украины.

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Оказалось, что после событий 25 ноября танкер переименовали для того, чтобы он имел возможность заходить в порты.

"Сейчас группа следователей СБУ, военные прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончила санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - проинформировали в СБ Украины.

В СБУ также напомнили о том, что после захвата моряков 25 ноября, Украина ввела санкции в отношении компании "ЮВАС ТРАНС".

  Російський танкер "NEYMA" 25 листопада 2018 року під час блокування Керченської протоки
Російський танкер "NEYMA" 25 листопада 2018 року під час блокування Керченської протоки

17 июля Денисова предложила освободить украинских моряков под ее личное обязательство, поскольку в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.

15 июля украинских моряков включили в список обмена пленными. За 6 дней до того российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

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Дата
25
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