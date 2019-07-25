Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив

Сотрудники СБУ задержали российский танкер "NEYMA", который 25 ноября заблокировал проход под Керченским мостом для украинских катеров "Бердянск" и "Никополь" та буксира "Яни Капу".
Готовится ходатайство для ареста судна, сообщает Интерфакс-Украина.
"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе. Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA" (ИМО 8895528, MMSI 2 73347000, флаг РФ)", - сообщает пресс-центр СБ Украины.
Незаконное блокирование прохода через мост способствовало захвату украинских судов и 24 членов экипажа.
"По факту блокирования танкером "NEYMA" Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследовании. 24 июля по информации украинских пограничников в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива", - сообщают в СБ Украины.
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Оказалось, что после событий 25 ноября танкер переименовали для того, чтобы он имел возможность заходить в порты.
"Сейчас группа следователей СБУ, военные прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончила санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - проинформировали в СБ Украины.
В СБУ также напомнили о том, что после захвата моряков 25 ноября, Украина ввела санкции в отношении компании "ЮВАС ТРАНС".
17 июля Денисова предложила освободить украинских моряков под ее личное обязательство, поскольку в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.
15 июля украинских моряков включили в список обмена пленными. За 6 дней до того российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.
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