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суббота, 17 апреля 2021 17:26

Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко

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Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Фото 2014 года. Джемилев в номере московской гостиницы после телефонного разговора с Путиным. Фото: Facebook / Ayder Muzhdabaev

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак поставил условие, при котором будут решать проблемы Крыма.

Для этого предлагают выйти из партии "Европейская солидарность", пишет заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев в Facebook.

"Гордость Украины - лидер крымского народа, легендарный борец за права человека в СССР, друг Андрея Сахарова, советский диссидент Мустафа Джемилев - в эфире телеканала ATR рассказал о том, что Андрей Ермак поставил ему условие. Как только Мустафа-ага выйдет из партии Порошенко - вопрос крымских татар начнут решаться быстрее", - написал Муждабаев.

Он отметил, что "не надо быть комиссаром Мегрэ", чтобы понять, "кто отдал негласный приказ в любой способ не давать телеканалу ATR заложенные для него в бюджете Украины минимально необходимые для для вещания на Крым деньги".

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Джемилев объяснил в интервью телеканалу ATR, что Ермак не ставил ультиматум, но дал совет: "Если вы выйдете из "Европейской солидарности" и создадите свою парламентскую группу "Крым", мы сможем быстрее решать вопросы крымских татар".

Стратегия деоккупации Крыма, которуе 25 марта утвердил президент Украины не является планом действий по освобождению полуострова. Документ не отвечает на многие вопросы. Остается неясным вопрос о судьбе русских-колонистов, статусе крымчан, переехавших на материковую Украину, статусе крымскотатарского народа.

О том, каким должен был быть этот документ Gazeta.ua рассказала крымский политолог Лариса Волошина.

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