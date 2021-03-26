Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы

Стратегия деоккупации Крыма, которуе 25 марта утвердил президент Украины не является планом действий по освобождению полуострова. Документ не отвечает на многие вопросы. Остается неясным вопрос о судьбе русских-колонистов, статусе крымчан, переехавших на материковую Украину, статусе крымскотатарского народа.

О том, каким должен был быть этот документ Gazeta.ua рассказала крымский политолог Лариса Волошина.

Автор: Соцсети Лариса Волошина - крымский журналист, ведущая телеканала UA: Крым. До оккупации жила и работала в Феодосии

О необходимости стратегии деоккупации Крыму говорили в течение семи лет. Какие проблемы утвержденная стратегия способна решить?

Документ двусмысленный. С одной стороны неплохой, потому что в нем включено много вопросов, требующих упорядочивания. Но они не стратегические, а тактические, так как документ не содержит анализа того, как будет происходить деоккупация, при каких условиях и с какими проблемами столкнется Украина и какие предохранители она способна поставить. Это накопление лозунгов, неплохих, об обеспечении прав человека, о создании центров предоставления административных услуг. Правда, из Крыма два выхода и настраивать ЦНАПы не нужно, как и не нужно это вносить в стратегию. Возведение зданий не стратегия, а тактические шаги, которые должен осуществить государство. А вот стратегических шагов в этой "стратегии" я, к сожалению, не увидела.

Стратегия имеет много интересных пунктов. В том числе 33 о предоставлении правовой оценки действиям или бездействию должностных лиц и органов местного самоуправления, или силовых структур при осуществлении оккупации Крыма Россией. Я так понимаю речь идет о разработке закона о коллаборационистах и необходимости расследования случаев государственной измены?

Перед тем, как говорить о коллаборационизме и государственной измене необходимо очертить рамки. Должны были давно разъяснить что является госизменой, а что - выживанием на оккупированных территориях. Для этого надо было подготовить целый пакет документов, основанный на нашем украинском законодательстве и на международных конвенциях о правах граждан на оккупированной территории. Эти вещи надо было разрабатывать, если у нас нет закона о коллаборации где четко обозначено кто коллаборант и предатель, а кто-нет. Но если мы не имеем четкой позиции относительно сотрудничества с оккупантами, то что мы будем расследовать? Но мы из года в год видим одну картину: что-то случается в оккупированном Крыму и Прокуратура АРК открывает уголовное дело. Но мы не слышим о том, чтобы эти дела доходили до суда. Активы бизнесменов с материковой Украины не арестовывают за сотрудничество с россиянами. Журналист Андрей Клименко давно говорил, что мы должны были создать определенную организацию, департамент, который мог бы заниматься санкционной политикой, как в США. Этот орган искал бы активы и замораживал их. Мы же знаем, что там где измена, там, где сотрудничество с РФ всегда есть деньги и связи. Но наши уголовные дела пустые, безымянные. Там не зафиксированы фигуранты правонарушений. Активы бизнесменов с материковой Украины не арестовывают за сотрудничество с россиянами. Военным преступлением является насильственная паспортизация, теперь еще и отчуждения земельных участков у украинцев. Но мы не знаем кого за это судить. Ну президента России, оккупанта Владимира Путина, это понятно, а кого еще? Или судить судей, выносящих эти приговоры, прокуроров? Люди, которые будут изымать имущество, кто они - агрессоры, преступники или жертвы? Мы не очертили этих границ, а потому проговаривания тезисов о расследовании фактов государственной измены - это продолжение всех этих медийных уголовных дел по Виктору Януковичу, Павлу Лебедеву и Николаю Азарову. Эти уголовные производства пафосные, для тех, кто их ведет, репутационно привлекательные, но не несут за собой наказание и устранения опасности для страны.

Автор: Громадське Павел Лебедев. Бывший министр обороны Украины. Агент российского влияния. Сейчас живет в оккупированном КрымуПавел Лебедев. Бывший министр обороны Украины. Агент российского влияния. Сейчас живет в оккупированном Крыму

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Много замечаний к этому документу?

Там нет ни слова о крымскотатарском народе, вообще. Хотя постановлением Верховной Рады Украины от 2014 года Украина признала крымскотатарский народ коренным, а Меджлис и Курултай представительными органами, а не общественными организациями. Более того, Украина гарантировала постановлением ВР реализацию права крымских татар на самоопределение. А в стратегии об этом ни слова. Более того - в заключительных положениях, где говорится об ожидаемых цели, после всего того безомного количества лозунгов, сказано, что все эти построенные ЦНАПы, обогащение Украины и является обеспечением прав крымскотатарского народа. Но это не стратегия, потому что она имела основываться на анализе процессов, происходящих в России, оккупировала Крым, в самом оккупированном Крыму. Стратегия должна была дать нам понимание мы должны делать, чтобы в определенный промежуток времени быстро деоккупировать полуостров и восстановить на нем нашу юрисдикцию. Ничего этого в стратегии нету. Все это написано в отчетах правозащитников и активистов. А вот что касается деоккупации полуострова - это другая работа. Не прописано что делать с детьми сиротами, которые остались в оккупированном Крыму. Как их поддерживать, как их вывезти, а это наши дети.

В пункте 35 говорится о возмещении лицам, у которых забрали имущество. Каким образом жителям Крыма будет осуществляться процедура возмещения?

Никаким. Правозащитники предоставили четкий алгоритм действий, которые должны выполнить лица, у которых оккупанты отобрали имущество. Гражданин Украины, у которого изъяли его земельный участок, должен пройти все судебные процедуры в РФ, заплатить все судебные сборы и дойти до Верховного суда Российской Федерации. И только после этого подавать иск в Европейский суд. Вы понимаете ситуацию - у гражданина Украины, на украинской территории изымают земельный участок. Чтобы за нее бороться человек должен ехать в Москву и доказывать, что с ней и его семьей поступили недостойно. Это единственный путь, потому что ни один украинский суд не даст вам этого решения. При том, что могли создать процедуру, которая облегчит получение судебного решения. Конечно, будут люди, которые получат возмещение за преступления, которые совершает РФ. Возмещать будут олигарху Игорю Коломойскому, который уже подал и выиграл суд об инвестициях. А для граждан Украины существует срок давности - полгода. Даже если человек будет быстро бегать он не успеет пройти все инстанции в Российской Федерации. Поэтому пострадавший гражданин Украины не сможет получить легальное судебное решение по ЕСПЧ по возмещению убытков, которые ему поступила РФ.

Автор: Крим.Реалії В стратегии не указаны механизмы ее выполнения

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Как это должно было выглядеть в идеале?

Украина должна обращаться в ЕСПЧ с требованием и разъяснением, что суды РФ это точно не те суды, которые должны рассматривать эти дела. Недвижимость "отжимают" не у граждан РФ в Ростове, Екатеринбурге, а в украинском Крыму. А потому и суды, которые выносят решения по изъятию этого имущества должны быть в Украине. И наши суды могли бы провести эту процедуру в ускоренный способ. Поэтому и политзаключенные быстро обращаются в ЕСПЧ, еще до того, как их дела дошли до Верховного суда РФ. Почему, потому что для них эта процедура не обязательна, так как для этого были специальные обращения и проведена работа. Возникает вопрос, что делать человеку из Киева, который имеет в Крыму дачу, или дом родителей? Поездка в оккупированный Крым для жителя материковой Украины является опасной для жизни, зачем людям это делать? Кто им оплатит эти судебные процессы и адвокатов - это же огромные средства. Многие из крымчан является атошниками, активистами, людьми, которых преследуют за антироссийскую позицию. Они поедут на смерть Хотя относительно коммерции и коммерческих объектов, то там история лучше, потому что это закон о поддержке и взаимное гарантирования инвестиций и это сразу подается в международные суды. Там совершенно другая процедура. Поэтому и можно не обращать внимания на все эти пункты - они тактические и, к тому же провальные. Большинство украинцев подавать ничего не будут, потому что не успеют и не соберут денег. Эта стратегия не отвечает на основные вопросы - как сохранить коммуникацию, связь с оккупированным Крымом у крымчан, которые переехали на материк. Здесь должно быть несколько направлений - либо мы поддержим людей на оккупированной территории, создаем фонд возмещения, прописываем как и кому должны быть начислены выплаты и как доказать свою необходимость. Проводить репатриацию в рамках которой люди смогут уехать из оккупированной территории и рассчитывать на поддержку государства. Кроме этого нет ответа на то, что делать крымчанам без своих представительных органов власти. У переселенцев из Донецкой и Луганской области они есть. Благодаря этому они могут получить прописку, значительно легче решают имущественные права. Крымчане так не могут. Когда люди меняют паспорт-книжечку на ID-карту, то выписки о прописке не получают. Нет ответа на этот вопрос. Гражданам Крыма не ответили как избавиться дискриминации на местах. Третье, а знаете ли вы, что крымчане-переселенцы не смогут голосовать когда Крым деоккупируют. Они продают имущество в Крыму и прописываются уже на материковой Украины. Связь теряется, а вместо этого возникает опасность.

Автор: Радио.Свобода В стратегии деоккупации Крыма нет анализа ситуации в РФ и на оккупированном полуострове

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Пункт 39-й говорит о программе подготовки кадров. То есть во время деоккупации Крыма должности займут украинские чиновники, подготовленные на материковой Украине, или все же будет продолжаться процесс переаттестации крымских чиновников?

И на это ответа нет. Мы еще не понимаем как это будет воплощено в жизнь. Какие функции эти кадры будут выполнять, где они будут работать, где будут находиться. Мы что, заставим этих людей на память изучить названия крымских городов и посадим неизвесно куда? В чем отличие этих кадров, где мы их подготовим? Они смогут работать, или мы возьмем студентов, выучим их, забудем о них на время, а когда деоккупируем Крым - найдем и посадим управлять? Но это фикция, потому что органы власти должны работать, нарабатывать определенные механизмы, стратегии, объединять общество. Нам сказано, что проведут выборы после деоккупации. Вопрос на засыпку - а не будут избранными в новые крымские органы власти люди, которые сейчас там работают? Добавлю о важности местных властей. Наши атошники-крымчане не могут получить жилье. Квартиры раздает местные власти, которой у нас нет. Людям в Мариуполе выдали жилье и это было актом доброй воли, потому Мариуполь мог отказаться. Эти люди просто считали нужным помочь тем, кто защищал их город. Наши дети выезжают из Крыма, вступают в украинские вузы, но в паспортах нигде не указано, что они из Крыма. Люди покупают жилье, перепрописываются и все. Вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников четко заявил, что колонисты смогут голосовать, поскольку имеют местную прописку. Те, кто перепрописался не смогут голосовать, потому что не является крымчанами. Это большая беда, потому что выбирать будущее Крыма будут колонизаторы.

Украина может рассмотреть вопрос поставки воды в оккупированный Крым. Это возможно лишь в случае возникновения там гуманитарной катастрофы, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".