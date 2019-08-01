Егору Криду запретили въезд в Украину

Украина запретила въезд российскому певцу и поклоннику аннексии Крыма Егору Криду до 2021-го.

Причиной стала его поездка в оккупированный Крым, сообщают в Госпогранслужбе.

"В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации (Егора Николаевича Булаткина 25.06.1994 г. р. - Gazeta.ua) сообщаем, что в феврале 2016-го СБ Украины принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на 5 лет", - сообщили в ведомстве.

В 2016-м певец пытался попасть в Украину, однако ему отказали.

Автор: Соцсети Певец неоднократно посещал Крым несмотря на запрет

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Организаторы фестиваля Rap Koktebel, организатором которого является российский пропагандист Дмитрий Киселев, заявили об участниках. Несмотря на запрет на посещение оккупированного Крыма, на полуостров приедут рэперы Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц, сообщают пропагандисты.