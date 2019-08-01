В оккупированном Крыму состоится шабаш пропагандистов

Организаторы фестиваля Rap Koktebel, организатором которого является российский пропагандист Дмитрий Киселев заявили об участниках.

Несмотря на запрет на посещение оккупированного Крыма на полуостров приедут рэперы Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц, сообщают пропагандисты.

Основатель фестиваля Дмитрий Заремблюк поблагодарил исполнителей.

Сказал, что выступать на запрещенной территории лучше, чем "перечислять миллиончиком, сидя в Москве".

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В Крыму соскучились по украинским порядками и признали, что Россия после аннексии превратила Крым в ад.

Переписку местных жителей опубликовал на своей странице в Twitter блогер Крымский бандеровец. Крымчане пожаловались на захват популярных пляжей и моря, где люди купались с детства.