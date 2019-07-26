"Вата воет": в Крыму соскучились по Украине

В Крыму соскучились по украинским порядками и признали, что Россия после аннексии превратила Крым в ад.

Переписку местных жителей опубликовал на своей странице в Twitter блогер Крымский бандеровец. Крымчане пожаловались на захват популярных пляжей и моря, где люди купались с детства.

"Крым. Вата воет, что скоро все захватят. Вата не заметила, что все захватили еще 5 лет назад. Прочитайте, что пишут жители Севастополя об отношении к оккупантам. Рашистов за поребриком шокировали откровения о России и ее порядки. Тоска по Украине, как снежный ком", - сообщил блогер.

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Крым. Вата воет, что скоро все захватят. Вата не заметила, что все захватили еще 5 лет назад. Прочтите, что пишут жители Севастополя об отношении к оккупантам. Рашистов за поребриком шокировали откровения о россии🇷🇺 и ее порядках. Тоска по Украине🇺🇦 как снежный ком.РЕКОМЕНДУЮ👍❗️ pic.twitter.com/g3a7J9YyQs — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 25 липня 2019 р.







Россияне разграбили собор равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины в оккупированном Симферополе. Имущество церкви поломали и разграбили, рассказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.