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пятница, 26 июля 2019 09:29

"Вата воет": в Крыму соскучились по Украине

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В Крыму соскучились по украинским порядками и признали, что Россия после аннексии превратила Крым в ад.

Переписку местных жителей опубликовал на своей странице в Twitter блогер Крымский бандеровец. Крымчане пожаловались на захват популярных пляжей и моря, где люди купались с детства.

"Крым. Вата воет, что скоро все захватят. Вата не заметила, что все захватили еще 5 лет назад. Прочитайте, что пишут жители Севастополя об отношении к оккупантам. Рашистов за поребриком шокировали откровения о России и ее порядки. Тоска по Украине, как снежный ком", - сообщил блогер.

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Россияне разграбили собор равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины в оккупированном Симферополе. Имущество церкви поломали и разграбили, рассказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

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