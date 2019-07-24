Чтобы глаза не мозолили: россияне не пустили к Аксенову людей с инвалидностью

Жители Сак не смогли рассказать оккупанту Аксенову о проблемах города. Фото: оккупационные СМИ

Оккупанты не позволили людям с ограниченными возможностями пообщаться с самопровозглашенным главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Перед встречей с оккупантом жителям Сак звонили представители ФСБ России, пишут подконтрольные захватчикам с РФ СМИ Примечания.

"Мне позвонили, и сообщили, что это по поводу встречи с Аксеновым. Молодой человек, представившийся сотрудником ФСБ, заявил, чтобы мы не были на встрече. Я в ответ посоветовала ему вызвать меня повесткой", - говорит Елена Раздолькина, которая 40 лет провела в инвалидной коляске.

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Жители города хотели встретиться с оккупантом из-за того, что Саки не обустроены для людей с инвалидностью.

В день встречи с Аксеновым российская полиция окружила Дом культуры и не пускала людей.

В оккупированном Крыму у стен Судакской крепости фотосадисты избили отдыхающих. Мужчины набросились на людей, когда те отказались от уплаты денег за фотографии с орлами, сообщают "Новости Крыма".