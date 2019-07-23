Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью

Фотоживодеры избили отдыхающих. Фото: Новости Крыма

В оккупированном Крыму, у стен Судакской крепости фотосадисты избили отдыхающих.

Мужчины набросились на людей, когда те отказались от уплаты денег за фотографии с орлами, сообщают "Новости Крыма".

"Эти с орлами развели ребят на фотографирование, а после стали требовать деньги, требовали больше, а за отказ набросились толпой на двоих", - рассказал местный блогер Александр Кирьяков.

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Он рассказал историю о том, как на него самого накинулись фотоживодоры. Отбиться от них помогли друзья.

"Хотите себе таких происшествий в Крыму этим летом - фотографируйтесь с животными, и никто вас не заступится", - говорит Кирьяков.

Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту в Twitter, где Крым обозначен территорией Украины. В заметке цитируют министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он говорит о "проведение странами НАТО агрессивной политики в отношении Москвы".