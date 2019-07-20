МИД Украины поблагодарил: русские дипломаты опубликовали карту Украины с Крымом

Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту в Twitter, где Крым обозначен территорией Украины.

В заметке цитируют министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он говорит о "проведение странами НАТО агрессивной политики в отношении Москвы".

На карте Крым обозначен территорией Украины. Это заметило МИД Украины и ответило на твит: "Спасибо за признание очевидного! Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру. Крым - это Украина".

Автор: Twitter Представители России опубликовали карту, в которой Крым обозначен украинской территорией

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Оккупация Крыма россиянами длится 6-й год. Заповедные зоны полуострова отдают под застройку миллионерам и чиновникам из материковой России. На полуостров переехало почти 2 млн россиян. Их обеспечивают жильем и преференциями.

