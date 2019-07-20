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суббота, 20 июля 2019 10:04

МИД Украины поблагодарил: русские дипломаты опубликовали карту Украины с Крымом

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Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту в Twitter, где Крым обозначен территорией Украины.

В заметке цитируют министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он говорит о "проведение странами НАТО агрессивной политики в отношении Москвы".

На карте Крым обозначен территорией Украины. Это заметило МИД Украины и ответило на твит: "Спасибо за признание очевидного! Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру. Крым - это Украина".

Автор: Twitter
  Представители России опубликовали карту, в которой Крым обозначен украинской территорией
Представители России опубликовали карту, в которой Крым обозначен украинской территорией

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Оккупация Крыма россиянами длится 6-й год. Заповедные зоны полуострова отдают под застройку миллионерам и чиновникам из материковой России. На полуостров переехало почти 2 млн россиян. Их обеспечивают жильем и преференциями.

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Голосов: 4776
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
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