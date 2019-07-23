"Дорога в никуда" - показали "нашествие" туристов в Крыму

Фото: Twitter

В сети показали новые фото "наплыва" туристов в оккупированном Крыму.

Сезон на полуострове в самом разгаре, однако это не спасает Крым. Туристов практически нет. Людей не видно на пляжах, также пустует и аквапарк, который ранее любили посещать отдыхающие, сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на странице в Twitter.

Автор: Twitter Показали "нашествие" туристов в оккупированном "Крыму".

"Оленевка. Путь в июльское никуда", - подписала блогер фото пустынного пляжа.

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Также блогер показала развлекательную зону с водными горками. Там практически нет посетителей.

"Банановая республика. На мой взгляд, лучший аквапарк в Крыму. Был, во всяком случае. Супер-пупер сезон", - написала она.

Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту в Twitter, где Крым обозначен территорией Украины. В заметке цитируют министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он говорит о "проведении странами НАТО агрессивной политики в отношении Москвы".