"Дочери позвонил коллега и сказал "Выезжай в чем стоишь, срочно"

Крымчанка Оксана Шинкаренко поехала на Майдан, чтобы отстоять наше европейское будущее.

После победы Революции Достоинства оказалось, что Россия в нарушение международных законов ворвалась на территорию Украины.

Оккупанты начали собирать на нее и ее семью компромат.

Надо было действовать немедленно и семья решила бежать из Крыма.

Автор: Предоставлены Оксаной Шинкаренко Участница Революции достоинства и беженка из Крыма Оксана Шинкаренко, в девичестве Лебедь родился 24 февраля 1970 году в Симферопольском районе, в Крыму. В семье была наименьшей. По образованию бухгалтер. Пошла туда из-за того, что в те годы профессия была престижной. После окончания учебы вышла замуж и родила трех дочерей. До 1993-го года жили очень скромно. В 2012 году закончили строить собственный дом. Покинули Крым из-за преследования Федеральной Службы Безопасности России. Муж участник боевых действий в Донбассе. Она работает няней.

Как вы оказались в Киеве?

7 декабря 2013 я поехала на Майдан. Не могла в интернете смотреть на то, что там творилось. Решимости добавило избиения дубинками моего знакомого. Как узнала, в тот день уехала в Киев. О самой Революцию говорить не стану, потому что это все знают

А что вы делали на Майдане?

Была в комендантской сотне - охраняли Дом профсоюзов. На кухню не пошла, мне ее хватает дома. Решила активными действиями заниматься

Как для вас началась аннексия?

Это было 24 февраля. Мой день рождения. Путин в прямом эфире заявил о том, что Крым "возвращается в родную гавань". От неожиданности потеряла сознание. Я не ожидала, этой страшной новости. Это было ужасно: в голове была каша, потому что в Крыму моя семья. Поняла, что началась война. Так случилось, что из Киева я вырвалась 4 марта, потому что только тогда утрясли организационные моменты. Мой сотник сказал "Ты во сне кричишь". И я поехала за малой.

Дети не трогали, а взрослые издевались. Свои политические взгляды вымещали на ребенке.

Вы забрали младшую дочь?

Да, потому что учителя начали ее травить. Говорили ребенку "Мама твоя майданутая наркоманкой приедет". Она как могла от них отбивалась. Дети не трогали, а именно взрослые издевались. Свои политические взгляды вымещали на ребенке. Это мерзко. Надеюсь, что мы вернемся и я им все это вспомню. Но сначала я позвонила мужу. Сказала, что боюсь второго Беслана и сказала, чтобы в школу ее не пускал.

А почему вы так сказали?

У школы находилась наша военная часть "Дубровка" и стратегическая дорога. Я понимала, что россияне будут блокировать в ч. Боялась, что захватывать образовательные учреждения.

Когда вы уехали?

7-го мы с малой покинули Крым, и на следующий день приехали в Киев. Поселились на Майдане.

А какой был план?

После заявления Путина я почему-то на 100% была уверена, что Украина будет защищать свою территорию. Я готовилась идти на войну. Ребенка надо было вывести в Украину, а сами бы поехали на защиту своего Крыма, своей земли, своих домов.

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Ребенка надо было вывести в Украину, а сами бы поехали на защиту своего Крыма, своей земли, своих домов.

А что делали, когда приехали? Где жили?

Спали на надувных матрасах. А потом один хороший человек переселил нас в комнату, прожили там неделю, а затем съехали, потому что нас не было возможности содержать. Затем мой побратим Лисовый, предложил поехать в городок Дубляны под Львовом. Там дочь перестала спать. Потом знакомый позвонил и помог вернуться в Киев. Жили на Троещине. Чтобы не мешать людям тусили на Майдане.

Автор: Предоставлены Оксаной Шинкаренко "После заявления Путина я была почему-то на 100% уверена, что Украина будет защищать свою территорию. Я готовилась идти на войну. Ребенка надо было вывести в Украину, а сами бы поехали на защиту своего Крыму, своей земли, своих домов", - говорит Оксана



Как узнали, что надо справка?

Мы тогда гуляли на Майдане. Нам знакомые сказали, что среди людей ходит одна женщина и разыскивает беженцев из Крыма. Мы нашли ее, расспросили обо всем. Так и узнали, что надо ехать на Космонавта Комарова. Мы все оформили и получили комнату в общежитии.

Как устроились?

До сих пор не устроились. Я думала, что это на месяц. Думала, что Украина защитит нас, своих людей. Дочери говорю, а она "Мама, ты что, это-целый месяц". Ей было трудно. У нее разрушился ее мир. В Крыму она имела все свое, а тут ей надо делить пространство с мамой. Взрослому легче приспособиться, постоянно говоришь себе: это испытание, которое стоит пройти, пережить. С ней было трудно: каждый раз объяснять, утешать. Я понимала, что ей хуже, чем мне. Настолько, что мой ребенок начал ставить мне условия. Было трудно: все разрушенное, сломанное за день надо было чинить и ставить на место, чтобы хоть иногда улыбку добиться от нее. Оккупация больше всех ударила по ней. С момента аннексии Крыма я не помню, чтобы моя дочь искренне улыбалась.

Как вы искали врача?

У меня нет врача. Муж военный и лечится в учреждениях Минобороны. Я, как жена АТОШника, тоже могу получать медпомощь там.

Вы говорите, что дочь травили в школе из-за вашей позиции. Что было с другими членами семьи, как они переехали?

Старшая приехала 9-го апреля. До аннексии работала менеджером в спортклубе. В коллективе были нормальные отношения. Но в те дни все изменилось: владелец помониторил ее соцсети и сдал в ФСБ. Ей позвонил коллега, с которым они дружили и сказал "Выезжай в чем стоишь, срочно". Она с одной сумкой и убежала, а в тот же вечер в наш дом приехали на темной машине й спрашивали ее. Мужчина сказал, что ребенок взрослый и с нами не живет, а значит он ничего не знает. Она планировала ехать в Киев, однако и для нее российское вторжение мало "Вау-эффект".

А муж как избежал ареста?

Он 12-го апреля пересек границу. Я не знала, что он едет. Позвонил уже на территории Украины. Я тогда испугалась, а он говорит "Уже к тебе еду". Спрашиваю, почему не предупредил, а он отвечает "Ребята говорят, что за мной могут прийти".

А средняя дочь?

Она переехала недавно.

А где вы живете?

Мы все живем на Гоголевской, дом художников Орловского и Пимоненко, там бывший санаторий, парковая зона. В нашем общежитии только переселенцы. То, что территория, до сих пор не застроена, вполне наша заслуга, потому что мы живем там.

Больно смотреть, как украинцы с материка публикуют в соцсетях фотографии отдыха в оккупированном Крыму.

А что за проблема с застройщиками?

Нас пытаются выселить, но не имеют полномочий, так дало этот дом государство . Однако у нас жил человек, судя по всему с юридическим образованием, который начал подсказывать тем, кто выселял, как это делать правильно. Я так поняла, что это он получил какое-то вознаграждение, потому что этот юрист съехал, а мы начали проигрывать суды, которые перед этим выигрывали.

Как так случилось?

Этот юрист якобы защищал нас. Брал с людей деньги на адвокатов. Тщательно его работу никто это не исследовал - кто ленился, а у кого и времени не было.

А волонтеры помогали?

Мне всегда было стыдно брать помощь от людей. Считаю, что имею руки-ноги, чтобы заработать себе на хлеб. Я сразу пошла работать, сейчас работаю няней.

Вы с младшей дочерью уехали в чем стояли, старшая покинула Крым с сумочкой. А потом вы смогли перевести хоть какие-то свои вещи?

Не смогли. Мы все бежали, и поэтому брали с собой деньги, документы. Муж приехал только с набором для пикника - 4 ложки и тарелки. Тут мы покупаем все самое дешевое, откладывая деньги. Только под новый год смогли накопить на подержанный холодильник. До этого у нас был маленький барный холодильник, который нам дали хорошие люди.

В Крыму остался дом со всем нашим имуществом. Это очень больно, ведь в него мы вкладывали душу: в каждое полотенце, каждую тарелочку. И там вся необходимая техника. Продать дом не можем, потому что он приватизирован на всех нас, а въездная только средняя дочь. Надеемся, что в этом году продадим.

Может технику поцарапать и перевезти через границу?

Я не знаю, где такое можно узнать. Единственное - продавать со всем тем утварью. Слышала, что люди все перевозят.

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Ваш муж прошел войну. Он пошел в первую ротацию?

Нет, он ушел в начале 2015 года. Ему из- возраст не хотели давать повестку. Он служил на Светлодарской дуге. На передке.

Как узнали, что на передовой?

Мы собирали помощь ребятам. Позвонила ему и спрашиваю: "Слушай, может я сначала помощь передам не тебе, а на передок, а он в ответ: " А я по-твоему где? ". Так и узнала. Затем по ночам молилась.

Что вас больше всего разочаровало?

Выехали совсем не те люди, которых ожидал увидеть. Много таких, которые уехали потому что не могли смириться с российским вторжением, но есть и такие, которые приехали, потому что здесь удобно. Увидела людей, злоупотребляющих волонтерской помощью, пользуясь ею без благодарности. Особенно, когда знаешь, что люди иногда последнее отдавали. Есть и такие, которые приспособились: понакупили квартир, понаоткрывали фондов и за эти деньги поехали в Испанию, как беженцы, которых очень ущемляли. Та женщина, что мне показала куда за справкой ехать, до сих пор здесь. Проклинает Украину день в день на кухне. Я ее воспитывала, но она все продолжает. Когда в 2014 видела таких сепаров- била их, а затем поняла, что не перевоспитываешь.

Что было самым трудным?

Война конечно. Все это повлияло на младшую. Дала себе установку быть сильной. Когда рядом с тобой человек, который зависит от твоих эмоций ты не имеешь права проявлять слабость духа. Ты понимаешь, что ему гораздо хуже чем тебе. Я понимала, что сила моих родных зависит от меня. Даже разговаривая с мужем я не выла в трубку, а говорила по-командирски. Нет, я иногда позволяю себе поплакать. Больно смотреть, как украинцы с материка публикуют в соцсетях фотографии отдыха в оккупированном Крыму.

Когда рядом с тобой человек, который зависит от твоих эмоций ты не имеешь права проявлять слабость духа.

Что было самым трудным?

Война конечно. Все это повлияло на младшую. Дала себе установку быть сильной. Когда рядом с тобой человек, который зависит от твоих эмоций ты не имеешь права проявлять слабость духа. Ты понимаешь, что ей гораздо хуже чем тебе. Я понимала, что сила моих родных зависит от меня. Даже разговаривая с мужем я не выла в трубку, а разговаривала по-командирские. Нет, я иногда позволяю себе поплакать. Больно смотреть, как украинцы с материка публикуют в соцсетях фотографии отдыха в оккупированном Крыму.

Ты крымчанка и разговариваешь по-украински, это было всегда?

Мы украиноязычные. Кстати из-за этого со мной произошел неприятный случай в супермаркете "Пчелка". Я поздно возвращалась домой и забежала купить домой хлеб. На кассе я попросила разговаривать со мной на украинском. И здесь вся очередь, которая стояла, неистово начала кричать. Кто-то снимал на видео. Там кто-то высказал "Ой, че это за обезьяна?", Угрожали. Была странное поведение охранника, который вместе с толпой начал нападать на меня. А он имел меня защитить. Я не испугалась, но было противно, что тебя посадили в клетку в зоопарке. И кассирша заявила, что русский - ее родная и она будет ней общаться

А что было потом?

Всю дорогу домой меня трясло. Я пришла домой и написала пост. Отметила маркет. Только после этого я зарыдала. На следующий день мне написала менеджер. Они меня пригласили, сказали, что будет извиняться и кассирша. Говорю им "Дайте с ним пообщаться, я просто объясню ей свою позицию". Я украиноязычный человек, я имею право на обслуживание. Если тебе сложно, то скажи. Когда где-то в кафе вижу людей, стараются разговаривать со мной на украинском, то оставляю чаевые.

Однако что было в кабинете менеджера?

Я пришла туда и они меня все встретили с извинениями. Однако мы сели пообщаться с той кассиршей. Спрашиваю, "как зовут?", Говорит - Алена. Говорю ей "Поймите, я - беженка из Крыма. Для меня было важно изучить наш язык и я ее выучила. Я не имела к вам агрессии ". И тогда у нее слезы на глазах появились и она извинилась.

А руководство?

Как только она извинилась ей сказали "Ты уволена!". Я спрашиваю "Зачем увольняете? Человек осознал, возможно будет делать над собой усилие. Меня больше оскорбило поведение вашего охранника, который не защитил меня, вел себя как быдло. Он хватал меня за локти "

А охранника уволили?

Нет, потому что охрана была отдельной структурой. Однако впоследствии ко мне позвонила менеджеру и пригласила на кофе. Говорит "Когда то видео смотрели - были в шоке. Как вы это все выдержали? Это был ужас, что происходило "Говорю представляете, что это было? А я не могла даже никому это рассказать.

Автор: Предоставлены Оксаной Шинкаренко Семья Шинкаренко ценит каждый положительный момент жизни и ждет возвращения домой. Для них главное, что все наконец вместе.

А какая самая большая радость за эти годы?

Муж вернулся с войны. Мои дети со мной и я счастлива потому, что мы снова все вместе. Начали ценить маленькие радости. Например недавно муж сначала сказал, что в субботу занят, а потом оказалось, что нет. И я как закричу на всю улицу: "Ура!". Люди, которые шли на встречу улыбались. Наверное думали "Во идиотка", а просто мой муж был выходной.



А когда ты приехала, что тебя приятно поразило?

Сплоченность. Это было круто - наблюдать за тем, как люди объединялись в добровольческие батальоны, жемчуг на склады все, что могли. И это было феерично. Как собирали деньги на оптику, чем за два дня собирали на оптику и отправляли. Сейчас уже все по-другому. Я сама помогала армии.





"Границей" называет пункты пропуска. Они возникли после оккупации полуострова в 2014 году и перекрытия железнодорожного сообщения. "Каланчак" получил название от одноименного районного центра, который расположен рядом. Есть три маршрута, по которым можно доехать в Крым - Чонгар, Чаплынка и Каланчак.



К Каланчаку их повезет белый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с затемненными окнами. В салоне пахнет лимонным освежителем, а если постучать по черным сиденьям, поднимается пыль. Знала бы, что откроют паспортный стол на границе, не сидела бы месяц в Херсоне, - говорит дородная женщина в бордовом берете. Сидит в автобусе "Херсон-Каланчак", который везет крымчан к контрольно-пропускному пункту с оккупированным Крымом."Границей" называет пункты пропуска. Они возникли после оккупации полуострова в 2014 году и перекрытия железнодорожного сообщения. "Каланчак" получил название от одноименного районного центра, который расположен рядом. Есть три маршрута, по которым можно доехать в Крым - Чонгар, Чаплынка и Каланчак.К Каланчаку их повезет белый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с затемненными окнами. В салоне пахнет лимонным освежителем, а если постучать по черным сиденьям, поднимается пыль.