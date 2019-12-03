Денег нет: оккупанты оставили Джанкой без автобусов

В Джанкое прекратил ходить транспорт. Фото: пропагандистские СМИ

В оккупированном россиянами Джанкое перестал работать общественный транспорт.

В городе существовал только один перевозчик, он оказался недовольным тарифам, установили российские захватчики, пишут пропагандистской СМИ.

На предприятии заявляют, что из-за тарифов предприятие не может выжить.

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В оккупированном Севастополе усилили так называемые меры безопасности. Теперь в здание школы не пускают родителей учеников, сообщила так называемая исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.