Денег нет: оккупанты оставили Джанкой без автобусов

В оккупированном россиянами Джанкое перестал работать общественный транспорт.
В городе существовал только один перевозчик, он оказался недовольным тарифам, установили российские захватчики, пишут пропагандистской СМИ.
На предприятии заявляют, что из-за тарифов предприятие не может выжить.
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В оккупированном Севастополе усилили так называемые меры безопасности.
Теперь в здание школы не пускают родителей учеников, сообщила так называемая исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.
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