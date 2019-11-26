Из-под дна постучали: в крымские школы не будут пускать родителей

В здании крымских школ не пускают родителей. Фото: росзми

В оккупированном Севастополе усилили так называемые меры безопасности.

Теперь в здание школы не пускают родителей учеников, сообщила так называемая исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

"14 числа мы отправили запросы во все учреждения о том, чтобы они усилили охрану в связи с событиями в Благовещенске, когда ученик местного колледжа открыл стрельбу, в результате чего погибли два человека, включая самого стрелка, и на сегодняшний день масса жалоб от родителей, усилена охрана, и их не пропускают", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе

Оккупационный ВРИО так называемого губернатора города Михаил Развожаев согласен с такими условиями. Подчеркнул, что правилам надо считаться.

Оккупанты заставляют хозяина крымских зоопарков "Сказка" и "Тайган" Олега Зубкова убить 30 медведей из его коллекции зверей.Причиной являются требования российских властей закрыть заведения, сообщил он на своем You.tube канале.