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вторник, 26 ноября 2019 18:52

Из-под дна постучали: в крымские школы не будут пускать родителей

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Из-под дна постучали: в крымские школы не будут пускать родителей
В здании крымских школ не пускают родителей. Фото: росзми

В оккупированном Севастополе усилили так называемые меры безопасности.

Теперь в здание школы не пускают родителей учеников, сообщила так называемая исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

"14 числа мы отправили запросы во все учреждения о том, чтобы они усилили охрану в связи с событиями в Благовещенске, когда ученик местного колледжа открыл стрельбу, в результате чего погибли два человека, включая самого стрелка, и на сегодняшний день масса жалоб от родителей, усилена охрана, и их не пропускают", - сказала она.

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Оккупационный ВРИО так называемого губернатора города Михаил Развожаев согласен с такими условиями. Подчеркнул, что правилам надо считаться.

Оккупанты заставляют хозяина крымских зоопарков "Сказка" и "Тайган" Олега Зубкова убить 30 медведей из его коллекции зверей.Причиной являются требования российских властей закрыть заведения, сообщил он на своем You.tube канале.

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