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суббота, 16 ноября 2019 18:30

Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"

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Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка &quot;Тайган&quot;
Олег Зубков приветствовал аннексию. Крыму. Всячески помогал оккупантам и их сторонникам. После захвата полуострова российские власти начали давление на его бизнес. Фото: россми

Оккупанты заставляют хозяина крымских зоопарков "Сказка" и "Тайган" Олега Зубкова убить 30 медведей из его коллекции зверей.

Причиной являются требования российских властей закрыть заведения, сообщил он на своем You.tube канале.

"Чиновница Ветдепартамента Оксана Тушина, побывав с проверкой в ​​парке львов" Тайган", в абсолютно маразматическим поводам, написала более десятка предписаний и направила их в разные суды Крыма. Кроме полумиллионным штрафов чиновница требует приостановить работу "Тайган"на 90 дней", говорит он .

Зубков просит у неравнодушных людей забрать зверей, иначе ему придется их усыпить, или застрелить.

Он также боится, что оккупанты таким образом заставят его избавиться и других животных - львов и тигров.

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За годы аннексии Олег Зубков, который поддерживал российское вторжение в Украину посетил около 300 судов. Он платит многочисленные штрафы и до сих пор не может оформить землю, на которой расположены его зоопарки по российскому законодательству. Сейчас Зубков собирается перевести свой бизнес из Крыма в Португалию.

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16
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