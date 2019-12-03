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вторник, 03 декабря 2019 11:12

Жена учасника "Квартала 95" имеет бизнес в Крыму

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Жена учасника &quot;Квартала 95&quot; имеет бизнес в Крыму
Андрей Чивурина является редактором "Лиги смеха" - проекту студии "Квартал 95". Фото: kvartal95.com

Жена редактора юмористического шоу производства студии "Квартал 95" "Лига смеха" Андрея Чивурина Лариса владеет гостиницей в оккупированном Россией Крыму.

Это нарушает санкции Евросоюза и Украины. А потому, что в этой схеме также участвует британская филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon, крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции, говорится в совместном расследовании издание "Настоящее Время" и проекта "Муниципальный сканер".

Кипрские компании, через которые жена комика владеет бизнесом, связанные с большой строительно-девелоперской компанией ТММ, и является финансовым директором.

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По данным расследователей, пансионат Севастополь зарегистрировано в Росреестра в августе 2016 года, а доли в нем распределены следующим образом: 99% принадлежат кипрской фирме TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED, а 1% - директору ялтинского отеля Виктору Лактионову.

В интервью журналистам издания Лариса Чивурина подтвердила, что обладают пансионатом Севастополь и кипрскими компаниями, однако заявили, что пока не ведут никакой деятельности в Крыму.

В Винницкой области в округе №14 победила кандидат "Слуги народа", имеющая бизнес в оккупированном Крыму. Ирина Борзова - дочь продюсера "Лиги смеха". Борзовой 36 лет, имеет бизнес по доставке готовых блюд, предоставлению имущества в аренду, организации различных мероприятий и развлечений. В прошлом году задекларировала 2,1 млн грн.

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Дата
03
декабря

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