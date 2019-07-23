Имеет бизнес в оккупированном Крыму - что известно о винницкой "слуге народа"

В Винницкой области в округе №14 победила кандидат "Слуги народа", имеющая бизнес в оккупированном Крыму.

Ирина Борзова - дочь продюсера "Лиги смеха", сообщает Украинская правда.

Борзовой 36 лет, имеет бизнес по доставке готовых блюд, предоставлению имущества в аренду, организации различных мероприятий и развлечений. В прошлом году задекларировала 2,1 млн грн.

Известно, что депутатка занимается благотворительностью и общественной работой.

Автор: Cоцсети Ирина Борзова имеет предприятие в оккупированном Крыму. Перерегистрировала его после аннексии согласно законодательству оккупантов.

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Ее отец - Наум Барула возглавляет Drive Production, которое, вместе со студией "Квартал 95" производит юмористическое шоу "Лига смеха". Его партнерами по бизнесу значатся соратники Владимира Зеленского Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры.

Автор: Скриншот Отец Борзовой совладелец нескольких филиалов КВН, принадлежащего поклонников российского военного вторжения на Украину

Он также возглавлял украинский филиал КВН, значится руководителем двух украинских предприятий российского ведущего Александра Маслякова.

Борзова вместе с отцом владеет предприятием "Профиль-Н", которое находится в оккупированном россиянами Судаке.

Компания занимается деятельностью ресторанов, после аннексии ее перерегистрировали в соответствии с законодательством оккупантов.

Автор: Cоцсети Человек возглавляет Государственное управление делами

После захвата Крыма прибыль "Профиль-Н" постоянно растет. В 2017-м Борзова оплатила около 275,4 тыс. руб. налогов и взносов.

Муж депутата - Сергей Борзов возглавляет Государственное управление делами. Журналисты выяснили, что, несмотря на высокие доходы, государство выделило Борзовым квартиру площадью 190 кв. м, которой они пользуются.

Обвиняемого в госизмене экс-министра здравоохранения в оккупированном Крыму Петра Михальчевского Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи.