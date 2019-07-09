Крымского министра-предателя суд отпустил домой

Петра Михальчевского освободили из-под стражи. Фото: УНИАН

Обвиняемого в госизмене экс-министра здравоохранения в оккупированном Крыму Петра Михальчевского Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи.

"Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест. Виват заботливому Конституционному суду! Ждем заседание по Вышинскому и Ефремову", - написала в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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СБУ обнаружила Михальчевского в 2018 году в Киеве. Из его квартиры изъяли паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение за подписью главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Экс- "министру" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.