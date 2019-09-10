"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова

Бывшие политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко на третий день пребывания дома дали первую пресс-конференцию. Собрали в столичном зале Украинского дома около сотни журналистов.

Экс-пленники активно рассказывали о своих планах на будущее, творческие доработки и будущие фильмы. Аплодисменты вызвали заявления об увольнении Крыму. Кроме этого, Олег несколько раз "подколол" Кольченко, но это только оживило беседу.

Автор: Анатолий Гаевский Модератор конференции Александра Матвийчук, рядом Олег Сенцов и Александр Кольченко

Олег Сенцов делал большие паузы после вопросов журналистов, чтобы подумать и взвешенно ответить. Многие отвечал о своем задержании и перебууання в тюрьме. Также проанонсировал свою новую книгу "маркетеру", которую представят 22 сентября во Львове издательство "Старого Лева".

Сенцов рассказал, что жить в Киеве и дальше хочет снимать кино. Саша Кольченко - доучиться в Таврическом национальном университете.

В один момент в Сенцова зазвонил телефон. Он больше хвилилны не мог его выключить. Кто-то из зала в этот момент выкрикнул: "Зеленский ?!". На что Сенцов ответил: "Нет, у него пока нет моего номера".

"Я просто не видел 5 лет эти штуки", - пояснил Олег.

Предлагаем несколько слов, которыми охарактеризовал свое пребывание в России Олег Сенцов:

В Крым на танках

"О Крыма, то вернусь туда только на танках. Но пока не можем, так... Опять же, не надо воспринимать мои слова буквально".

Диванная гвардия

"Я знаком был с Геннадием Афанасьевым, сотнями других людей. Там высказывались столь идеи сумасшедшие - партизанские отряды, землянки, взрывы мостов. Разные люди, как сейчас говорят, - диванная гвардия. Мы собирались, кто обсуждал, говорил всякие моменты. Гена там присутствовал на собрании, и я".

Автор: Анатолий Гаевский "Я привез с собой две сумки, в одной из которых было 22 кг "макулатуры", в частности, все письма, которые получил, и 15 исписанных тетрадей"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов рассказал о предложениях "сдать" кого-то из Киева

Лучшие в мире вещи

"Что касается меня, то я собираюсь заниматься двумя лучшими в мире вещами: снимать кино и жить. Жить я буду в Киеве, моя дочь уже переехала сюда, мама с сыном приехали меня навестить, мама пока останется, сын с бывшей женой вернутся в Крым. Общаемся, решаем семейные дела, все в порядке".

Я не комментирую других людей

"Трудно что-то комментировать, я не люблю громкие слова и быстрые выводы, имею разобраться. Исходя из своих наблюдений и людей, которым я доверяю, могу сказать, что трудности есть, не все хорошо, многое не было сделано или было сделано плохо, но в целом страна движется и движется в правильном направлении".

Кисель красавчик

"Поймите, развлечений в тюрьме мало: цирке нет, театра нет. А здесь все и сразу. Все очень весело. Нечем заняться, там нет интернета, только Киселев (прокремлевский телеведущий Дмитрий Киселев - Gazeta.ua) и то раз в неделю. Кисель красавчик".

Проще отдать Кремль, чем Крым

"Путин не отдаст Крым. Как писали в какой-то газете, ему проще отдать Кремль, чем отдать Крым. То есть, эта территория является краеугольным камнем, вокруг которого строится вся политика Путина".

Драконы также умирают

"Смена режима в России - она ​​неизбежна. Путин не вечен. Драконы тоже умирают. Это произойдет рано или поздно. Я надеюсь, что я увижу это событие. Может быть, он умрет при сегодняшнем режиме и все останется также, просто для эффекта его провезут красиво".

Автор: Анатолий Гаевский Олег Сенцов и Александр Кольченко вернутся в Крым только когда он вернется в Украину

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов планировал вторую голодовку

"День сурка"

"Я занимался спортом в тюрьму и в заключении, не курю, без наркотиков, а не загонялся, то есть не думал о плохом. Каждый день в заключении, это был" день сурка ", там ничего не происходило, одно и то же. Готовился в мае начать новую голодовку".

Автор: Анатолий Гаевский Захід відвідало біля 300 журналістів та представників громадських організацій

Олег Сенцов, 44 года, родом из Симферополя. Его задержали в 10 мая 2014 года. Обвинили в организации терактов в Крыму. В РФ приговорили к 20 годам лишения свободы. Отправили отбывать наказание в колонии строгого режима "Белый медведь" города Лабытнанги, что за полярным кругом. Александр Кольченко, 29 лет, родом из Симферополя. Его схватили 6 мая 2014-го вместе с Сенцов. Обвинили в участии в террористической группировке и поджоге офисов пророссийских партий в Крыму. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Экс-пленники Кремля вернулись в Украине 7 сентября после обмена на пророссийских боевиков.