Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото

Кремлевские пленники, которых сегодня обменяли, ступили на украинскую землю. Их встретили родные и первые лица страны в аэропорту "Борисполь".
Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.
Сейчас в аэропорту родные обнимаются и общаются с освобожденными родственниками. Присутствует Владимир Зеленский говорит, что ему трудно удержать эмоции.
Посмотреть видео можно здесь:
Військовополонених моряк рік не бачивcя з дитиною pic.twitter.com/KHNiIdfqUa— А. Жигайло (@Andriy_Zhigaylo) September 7, 2019
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Обмен удерживаемых граждан между Украиной и России прошел в формате "35 на 35". Украина передали 24 моряков, включая сотрудников СБУ и 11 осужденных украинский.
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