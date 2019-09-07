 
Ексклюзивы
1/5
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Просмотров: 14096
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 1116
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1296
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
10 Просмотров: 2574
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1242
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 747
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8766
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1278
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
Просмотров: 90
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1890
Фото
Все фото
7
13
9
4
14
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Неписаная история Крыма: в каком состоянии руины Калос Лимен
Неписаная история Крыма: в каком состоянии руины Калос Лимен
Крым - это Украина, природа подтвердила
Крым - это Украина, природа подтвердила
&quot;И здесь вредят&quot;: в Севастополе обнаружили опасного вредителя из Америки
"И здесь вредят": в Севастополе обнаружили опасного вредителя из Америки
Салфетки на деревьях и торговля под ногами: как выглядит известный символ Крыма
Салфетки на деревьях и торговля под ногами: как выглядит известный символ Крыма
Видео
Все видео
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
Как Крым Украину поздравляет: подборка фото
Как Крым Украину поздравляет: подборка фото
На этап с вещами: как политзаключенного Балуха вывозили из колонии
На этап с вещами: как политзаключенного Балуха вывозили из колонии
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 1188
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1242
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29484
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6723
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 сентября 2019
Просмотров: 450
Пересидіти під крилом Гітлера
Навесні 2014 року я чи не щодня телефонував на малу батьківщину. Окупована Станиця Луганська відкривала ворогові в мої рідні краї пряму дорогу. Свого ...
суббота, 07 сентября 2019 14:00

Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
7

  Комментировать

Сергей Попов, член экипажа катера "Никополь", с семьей
Фото: Андрей Жигайло
Пленные моряки и политические пленники встретились с родными в аэропрту "Борисполь"
Сергей Попов, член экипажа катера "Никополь", с семьей
Павел Гриб с семьей
Андрей Опрыско, член экипажа катера "Никополь"

Кремлевские пленники, которых сегодня обменяли, ступили на украинскую землю. Их встретили родные и первые лица страны в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Сейчас в аэропорту родные обнимаются и общаются с освобожденными родственниками. Присутствует Владимир Зеленский говорит, что ему трудно удержать эмоции.

Посмотреть видео можно здесь:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самолет с пленниками сел в "Борисполе" (обновляется)

Обмен удерживаемых граждан между Украиной и России прошел в формате "35 на 35". Украина передали 24 моряков, включая сотрудников СБУ и 11 осужденных украинский.

Автор: Андрей ЖИГАЙЛО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Американцы опоздали на старт. Как Валерий Борзов выиграл два золота мюнхенской Олимпиады

В завоеванном Берлине один за другим проводили парады победителей

Самое читаемое
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 89436
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
7
 Просмотров: 67127
Сколько стоит подержанный автомобиль
Сколько стоит подержанный автомобиль Просмотров: 34912
Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в.
Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в.
25
 Просмотров: 19370
Секс-символ 50-ых: как Бетти Бросмер покорила мир своей фигурой
Секс-символ 50-ых: как Бетти Бросмер покорила мир своей фигурой
27
 Просмотров: 17641
Крым
Кого спасли из плена России: подробности
Кого спасли из плена России: подробности
12
 2 Просмотров: 1053
На крымском побережье затонул катер
На крымском побережье затонул катер Просмотров: 207
После освобождения свидетеля трагедии МН17 Путин заговорил об обмене
После освобождения свидетеля трагедии МН17 Путин заговорил об обмене 1 Просмотров: 2115
Россия вновь заговорила об условиях возврата украинцев
Россия вновь заговорила об условиях возврата украинцев Просмотров: 4248
Неписаная история Крыма: в каком состоянии руины Калос Лимен
Неписаная история Крыма: в каком состоянии руины Калос Лимен
13
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
7
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
5
Украинский парламентаризм умер - главное в журнале "Країна"
2
"Синергия" в Ирпене: дома застройщика снесут, а собственность национализируют - советник Авакова
2
После вето Зеленского "Пласт" обратился к Раде
2
8 областей остались без прокуроров
Голосов: 5713
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua