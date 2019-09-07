Самолет с пленниками сел в "Борисполе" (обновляется)

Фото: Андрей Жигайло

У военного терминала аэропорта "Борисполь" несколько десятков журналистов и активистов встречают украинских политзаключенных и военнопленных моряков. Самолет с ними уже приземлился.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Сюда же должны приехать родственники пленников. Их сейчас собирают в офисе уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

Стало известно, что в "Борисполе" приземлился российский самолет Ту-204-300, на котором, вероятно, предназначенных для обмена между Украиной и РФ российских граждан доставят на родину. Незадолго до этого в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет с государственной символикой Украины - на нем, как ожидается, в Украину доставят украинский, которые содержались Россией, пишет dw.com.

На территорию аэропорта заехал автобус, который должен забрать уволенных.

У військовий термінал еропорту "Бориспіль" заїхав автобус, який ймовірно забере звільнених бранців Кремля pic.twitter.com/cfeEc9wViu — А. Жигайло (@Andriy_Zhigaylo) September 7, 2019

В 12.15 журналистам сообщили, что украинцев по возвращении поведут в Зал официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Здесь дежурит скорая помощь и полиция. В зал прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Иван Баранов.

В 12.20 самолет с россиянами покинул аэропорт "Борисполь". Одновременно из аэропорта "Внуково" вылетел борт с украинцами.

12.40. В Зал официальных делегаций выстроилась очередь из 20 метров из журналистов и активистов. Для встречи выделили специальное место.

13.00. В терминал "В" международного аэропорта "Борисполь" прибыл кортеж президента Украины Владимира Зеленского.

13.20. Вышли родные пленных. Их выпустили у входа в Зал официальных делегаций.

13.28. Самолет с пленниками сел в "Борисполе".

По данным адвоката Марка Фейгина, обмен удерживаемых граждан между Украиной и России должен пройти по формату "35 на 35".

По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров. — Mark Feygin (@FeyginMark) September 7, 2019

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обмен пленными начался - вживую

Процесс обмена пленными уже начался. Из московского СИЗО уже выехали автобусы. В офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром съезжаются родственники находящихся в России граждан Украины.