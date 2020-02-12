"Дело Хизб ут-Тахрир": крымским заключенным продлили арест

Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест. Фото: ZN.ua

Фигуранты второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" останутся в СИЗО до 15 марта.

Такое решение вынесли судебные учреждения страны-оккупанта. Арест продолжили 14 лицам, сообщает Крим.Реалии.

Кировский районный суд российского Ростова-на-Дону продлил меру пресечения Асаны Яникова, Алиму Каримову, Акиму Бекиров, Иззет Абдуллаеву и Сеитвели Сейтабдиеву.

Аналогичное решение объявили Октябрьский районный Ростова-на-Дону и Таганрогский городской суды, оставив под стражей Эрфана Османова и Сейрана Муртазу.

В подконтрольном оккупантам РФ Киевском районном суде Симферополя, а также Верховном суде Крыма продлили меру пресечения Сервет Газиеву, Энверу Аметову, Шабану Умерову, Тофику Абдулгазиеву, Рустему Шейхалиеву, Белялу Адилов и Ескендер Сулейманову.

Все заседания, кроме одного - в Киевском районном суде Симферополя - продолжались в закрытом режиме.

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"Мера пресечения продлен на месяц, поскольку в марте будет год с момента ареста ребят. Через месяц дело попадет в подсудность Ростовского областного суда. Все наши подзащитные в выступлениях ссылаются на четвертую Женевскую конвенцию, а также на международные резолюции , в которых говорится об оккупации Крыма. Они также обращают внимание суда на то, что являются гражданами Украины", сообщил адвокат задержанных Эмиль Курбединов.

12 февраля ожидается судебное заседание о продлении меры пресечения в отношении еще одного фигуранта этого дела - Руслана Сулейманова.

27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Минимум 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.