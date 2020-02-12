"Дело Хизб ут-Тахрир": крымским заключенным продлили арест

 
Ексклюзивы
1/5
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
1647 квартир за год: как купить жилье за государственные деньги
Просмотров: 531
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 2223
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 1854
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1512
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 333
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1071
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2394
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 648
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 3024
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2457
Фото
Все фото
20
3
4
13
7
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Юрист рассказал, за что можно судиться с Россией
Юрист рассказал, за что можно судиться с Россией
Видео
Все видео
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Аннексии Крыма можно было помешать - Кривонос
Аннексии Крыма можно было помешать - Кривонос
Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Интервью
1/5
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1512
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 999
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1719
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1026
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 531
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 396
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
среда, 12 февраля 2020 01:30

"Дело Хизб ут-Тахрир": крымским заключенным продлили арест

  Комментировать
&quot;Дело Хизб ут-Тахрир&quot;: крымским заключенным продлили арест
Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест. Фото: ZN.ua

Фигуранты второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" останутся в СИЗО до 15 марта.

Такое решение вынесли судебные учреждения страны-оккупанта. Арест продолжили 14 лицам, сообщает Крим.Реалии.

Кировский районный суд российского Ростова-на-Дону продлил меру пресечения Асаны Яникова, Алиму Каримову, Акиму Бекиров, Иззет Абдуллаеву и Сеитвели Сейтабдиеву.

Аналогичное решение объявили Октябрьский районный Ростова-на-Дону и Таганрогский городской суды, оставив под стражей Эрфана Османова и Сейрана Муртазу.

В подконтрольном оккупантам РФ Киевском районном суде Симферополя, а также Верховном суде Крыма продлили меру пресечения Сервет Газиеву, Энверу Аметову, Шабану Умерову, Тофику Абдулгазиеву, Рустему Шейхалиеву, Белялу Адилов и Ескендер Сулейманову.

Все заседания, кроме одного - в Киевском районном суде Симферополя - продолжались в закрытом режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трое политзаключенных "дела Хизб ут-Тахрир" имеют проблемы со здоровьем - адвокат

"Мера пресечения продлен на месяц, поскольку в марте будет год с момента ареста ребят. Через месяц дело попадет в подсудность Ростовского областного суда. Все наши подзащитные в выступлениях ссылаются на четвертую Женевскую конвенцию, а также на международные резолюции , в которых говорится об оккупации Крыма. Они также обращают внимание суда на то, что являются гражданами Украины", сообщил адвокат задержанных Эмиль Курбединов.

12 февраля ожидается судебное заседание о продлении меры пресечения в отношении еще одного фигуранта этого дела - Руслана Сулейманова.

27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Минимум 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Дело Хизб ут-Тахрир": крымским заключенным продлили арест». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 39792
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 28737
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
26
 Просмотров: 21421
Подростки работали в виртуальной порностудии
Подростки работали в виртуальной порностудии
5
 Просмотров: 13897
Лола со &quot;Школы&quot; порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
Лола со "Школы" порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
7
 1 Просмотров: 9639
Крым
Арахамия назвал условие, при котором пустил бы воду в Крым. Чубаров возмутился
Арахамия назвал условие, при котором пустил бы воду в Крым. Чубаров возмутился Просмотров: 189
Телеканал ATR прекратил трансляцию
Телеканал ATR прекратил трансляцию Просмотров: 558
Россияне переименовали город в Крыму
Россияне переименовали город в Крыму
 Просмотров: 6984
Безопасность Украины прежде всего: Зеленского призвали просить у Трампа статус основного союзника США
Безопасность Украины прежде всего: Зеленского призвали просить у Трампа статус основного союзника США Просмотров: 306
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток Просмотров: 13905
Больше всего комментируют
10
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
5
Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения
3
Ярош о Зеленском: Оснований доверять ему еще нет
3
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
2
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
Голосов: 6933
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua