Чийгозу предлагали деньги, чтобы он возглавил оккупационное правительство Крыма

Россияне предлагали $3 млн Ахтему Чийгозу, чтобы он возглавил оккупационную администрацию Крыма / фото Радио Свобода

Оккупационные власти Крыма предлагала $3 млн за согласие стать ставленником Кремля на полуострове.

Об этом говорит заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз в в интервью изданию "Гордон".

"Аксенов, Белавенцев, Темиргалиев (Сергей Аксенов - так называемый глава аннексированного Крыму, Олег Белавенцев - с 2014-го по 2016 год - представитель президента РФ на захваченном полуострове, Рустам Темиргалиев - так называемый экс-первый вице-премьер Крыма - Gazeta.ua) несколько раз весной 2014-го к себе приглашали, говорили, что готовы со мной сотрудничать, мол, Мустафа Джемилев со своей позиции не сойдет, но у вас не меньший авторитет в народе. В общем, мелкие, дешевые сопоставления устраивали. Я слушал и ждал, к чему конкретно они ведут", - рассказал Чийгоз.

Ему сказали: "Ахтем-ага, вы - яркая, уважаемая личность среди крымских татар, жесткий борец, а нам нужен свой Рамзан Кадыров в Крыму".

"Хотели, чтобы я такую ​​роль выполнял. И деньги предлагали. Первый раз предлагали около 3 млн долл. Цифру мне лично Аксенов и Белавенцев озвучили", - сообщил Чийгоз.

Отвечая на вопрос, какая цифра озвучивалась другим крымским татарам, он сказал: "Ну, например, того же Ремзи Ильясова (заместитель председателя "Государственного совета" оккупированного Крыма с 2 мая 2014-го - Gazeta.ua) купили за $ 300 тыс., а на руки выплатили только $ 70 тыс.

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Он также уточнил, что сумма в $ 3 млн в ходе дальнейших встреч с представителями оккупационных властей не менялась, но менялись условия.

"Например, однажды было сказано: забирайте район Бахчисарая, даем вам там зеленый свет, мы не вмешиваемся. Я ответил, что мне весь Крым нужен. Весь и без них. Говорить с такими людьми о чести бесполезно", - отметил Чийгоз.

Он также высказал мнение, что установка, кого из крымских татар "прощупывать" на предмет сговорчивости, уже была в 2012 году. Хотя в самом Крыму он никогда не сталкивался с российскими спецслужбами.

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