"Односельчане ненавидят его и Украину" - Балух голодает 121-й день

Балух голодает 121-й день: подробности. Фото: YouTube

Украинский политзаключенный из оккупированного Крыма Володимр Балух голодает 121-й день в российской тюрьме.

Дома его ждут старая мать и жена, которым сложно приходится жить в режиме оккупации, передают "Крым.Реалии".

"Матери уже 75 лет, ноги больные. За хозяйством сложно ухаживать. Долго не соглашалась продать, говорила: "Буду держать до последнего, потому что деньги Вове нужны". Столько же денег уходит каждый месяц. Но уговорили ее, все-таки пришлось продать корову, ликвидировали свиней. Оставили только козу и птицу", - рассказала жена Владимира Балуха Наталья.

Родные политзаключенных надеялись на быстрое условно-досрочное освобождение, но подконтрольный Кремлю суд вынес решение о продлении срока заключения.

Украинский режиссер Валерий Балаян недавно посетил Наталью Балух в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма.

"На камеру отказываются говорить, все боятся. Несколько человек только высказались, причем очень негативно в адрес Володи. То есть можно сказать, что эта семья живет в атмосфере злобы и ненависти со стороны окружающих. Фактически они живут в изоляции от внешнего мира. Всего несколько человек их поддерживают, но их я называть не буду, потому что они этого не афишируют. По сути, мама Балуха одна целый день со своими мыслями и болячками сидит в своем темном домике, брошенная. Односельчане ненавидят ее, Володя и Украины. Это трагическая ситуация", - рассказал режиссер.

По словам матери активиста, часть людей в селе все же поддерживает ее, но скрывает это, опасаясь неприятностей для собственных семей.

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"Я Путина просить (о помиловании сына. - Gazeta.ua) не буду. Меня Вова не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить - это признать свою вину. А он вины признать не может, потому что он не виноват ни в чем", - говорит мать Владимира Балуха.

Этапирование Владимира Балуха может стать для него смертельным. Заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.