Бурное течение сметает все на пути - Ялта уходит под воду

Фото: Крыминформ

В оккупированной Ялте после длительных дождей вышла из берегов река Водопадная. Город может полностью остаться без электроснабжения.

"Затоплены все переходы. Но самое страшное, что вода попадает в госпзону Крымэнерго. Если ее затопит, то мы останемся без света", - рассказала "глава администрации" Янина Павленко, сообщает ТАСС.

При этом она отметила, что сильный дождь будет идти в городе весь день. Появилась угроза схода селей.

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"В связи с выпадением сильных дождей, 18 июня на отдельных реках Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии - угроза схода селей", - сообщили в местном Гидрометцентре.

В оккупированном Крыму затопило Керчь. В ночь на четверг на востоке полуострова выпала почти полуторамесячная норма осадков. Под воду ушли автомобили, дороги и десятки домов. Центр Керчи обесточен после затопления трансформаторных подстанций, подтоплены также 236 домов и больница.