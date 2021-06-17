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четверг, 17 июня 2021 11:48

Машины по крышу залиты водой: в оккупированном Крыму затопило Керчь
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В оккупированном Крыму затопило Керчь. В ночь на четверг на востоке полуострова выпала почти полуторамесячная норма осадков. Под воду ушли автомобили, дороги и десятки домов.

Центр Керчи обесточен после затопления трансформаторных подстанций, подтоплены также 236 домов и больница, сообщает российский "Интерфакс". Мощный ливень затопил также село Приозерное. Река Мелек-Чесме вышла из берегов.

Фото: @MBKhMedia

"Подтопило 18 домовладений с приусадебными участками, эвакуировали 40 человек, в том числе 10 детей", - говорится в сообщении.

Жители Керчи публикуют в соцсетях фото и видео затопленного города: некоторые машины по крышу залиты водой.

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17-18 июня в Украине будет держаться теплая погода. Практически во всех регионах возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.

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