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пятница, 11 июня 2021 13:12

Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
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Украину накрыли дожди с грозами. Ливни больше всего затопили Днепр, Харьков и Черновцы.

Из-за непогоды пострадали дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град.

Град в Харькове
Фото: t.me/hueviykharkov
В Днепре прошли сильные ливни
Вышла из берегов река гнилая Киш
Залило несколько сотен жилых домов
Подтопленными остаются 54 двора и семь жилых домов

В Днепре видели смерч, по районам города прошел сильный ливень с грозами. Из-за дождей, которые длятся более 10 дней, там затопило дворы и дома. Спасатели продолжают откачивать воду. По состоянию на 11 июня подтопленными остаются 54 двора и семь жилых домов.

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В Харькове прошел дождь с сильным градом. Вода залила улицы и подъезды многоэтажек. Образовались пробки. Ливень сопровождался сильным ветром. Град выпал размером с перепелиное яйцо. Дождь залил улицы у Южного вокзала - Коцарскую, Дмитровскую и Маршала Конева. Затопило некоторые торговые павильоны.

Ливень с градом в Черновцах покорежил автомобили. Молния попала в городскую больницу и разрушила крышу, повредив технику.

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11-18 июня в Украине будет держаться теплая погода. Практически во всех регионах возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.

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Дата
11
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