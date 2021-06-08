Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации

Спасатели почти неделю ликвидируют последствия непогоды. Фото: pixabay.com

После сильного дождя в Херсоне вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде.

Из-за мощного ливня канализация города не справилась с большим количеством воды, передает ТСН. Больше всего пострадали районы в низинах. Сейчас уровень воды постепенно снижается и дороги с тротуарами возвращаются к привычному виду.

В Днепре из-за огромного количества осадков и забитых ливневок до сих пор откачивают воду. Спасатели почти неделю ликвидируют последствия непогоды. Подтопленными остаются 35 дворов и более 10 домов. Больше всего пострадали двора вблизи реки Гнилокиш, которая вышла из берегов. Подтопило и улицы, где отсутствует или загромождена ливневая канализация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Затоплены дома, поломаны деревья, водой залило автобусы - последствия мощного ливня

8 июня в большинстве областей Украины ожидаются ливни с грозами. Только на Западе установится сухая и малооблачная погода. В Херсоне и Николаеве пройдут сильные ливни. В Харькове, Днепре и Запорожье температура днем установится в пределах +22°С, также ожидаются ливни и переменная облачность.