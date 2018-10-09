Владимир Балух прекратил голодовку. Фото: file.liga.net

Осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку.

Обращение политзаключенного на пресс-конференции в Киеве зачитал архиепископ УПЦ КП Климент.

Также Владимир Балух завещает в случае смерти не прятать его на оккупированной территории.

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"Понимая последствия действенного соблюдения мной текста этого заявления, обращаюсь к Вам и прошу выполнить свою последнюю волю: в случае физического или психического смерти не оставлять мое тело на оккупированной территории. Место нахождения тела оставляю на выбор семьи, - я бы хотел, чтобы это была сельская местность на берегу Днепра под Киевом ... ", - написал Балух.

В Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

Накануне подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру гляделки. Его приговорили к 4 годам и 11 месяцам колонии и обязали выплатить штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4 тысяч гривен). Активиста приговорили к такого тюремного срока по совокупности двух уголовных дел.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке".

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - через флаг Украины, который находился во дворе его дома.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова уже несколько месяцев не получает данных о состоянии здоровья политзаключенного Владимира Балуха.