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суббота, 06 октября 2018 14:44

Россия уже несколько месяцев не сообщает состояние здоровья одного из украинских политзаключенных

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Россия уже несколько месяцев не сообщает состояние здоровья одного из украинских политзаключенных
Денисова уже несколько месяцев не получает из РФ информации о состоянии Балуха. Фото: Кrymr

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова уже несколько месяцев не получает данных о состоянии здоровья политзаключенного Владимира Балуха.

"Обеспокоенная, что до сих пор нет новостей от РФ о Владимире Балухе и состоянии его здоровья. Месяцами требую предоставить мне возможность посещения политзаключенного и информации о состоянии его здоровья. Но с РФ приходят ответы, которые не содержат никакой конкретики", - написала она на своей странице в Facebook.

В то же время Денисова рассказала, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова обратилась к директору Федеральной службы исполнения наказаний с ходатайством о допуске украинского омбудсмена к Балуху.

"Продолжаю настаивать на синхронных посещении Балуха-Вышинского. Таким образом я смогу лично встретиться с украинцем, который голодает 202 день", - добавила омбудсмен.

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По словам Денисовой, Москалькова просит ее посетить подозреваемого в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Но я точно знаю, что он не жалуется на ухудшение самочувствия. К нему я уже приезжала 2 раза. С ним постоянно общаются мои представители, передают необходимые качественные медикаменты. За 4,5 месяцев врачи 9 раз осматривали Кирилла Вышинского. Это подтверждает медицинская справка , которую я имею в руках ", - написала Денисова.

У осужденного в оккупированном Крыму Владимира Балуха есть подозрение на язву или панкреатит. Защита Балуха пытается подобрать врачей, которые могли бы посетить голодающего украинца.

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