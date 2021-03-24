Арестованного в Крыму украинского журналиста 2 дня пытали током - СМИ

Журналиста Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе крымского села Перевальное. Фото: скриншот с оперативного видео ФСБ РФ

Задержанного в Крыму журналиста украинской службы "Радио Свобода" Владислава Есипенко российская ФСБ в течение 2-х дней пытала электрическим током.

Таким образом у него выбивали признание "вины". Об этом сообщил главный редактор издания "Ґраты" Антон Наумлюк. А его источнику в СИЗО, "который никогда раньше не подводил", об этом сообщил сам Есипенко.

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"Надевали на голову что-то, подключали ток и постепенно увеличивали, когда он привыкал. Таким образом у него получили первые свидетельства, потом еще и записали в интервью на Крим24", - утверждает журналист.

Также отметил, что дело его коллеги из "Радио Свобода" ведет молодой следователь Виталий Власов.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании 10 марта в Крыму "украинского шпиона", которым оказался внештатный журналист украинской службы "Радио Свобода" Владислав Есипенко. Оккупационные власти обвинили его в сборе информации для украинских спецслужб и изготовлении огнестрельного оружия, незаконно поместив в СИЗО на 2 месяца, до 11 мая.