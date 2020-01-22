Активисты подсчитали количество задержаний в Крыму

27 марта 2018 года российские оккупанты провели обыски в домах 24 крымских татар. Фото: Крим.Реалии

В оккупированном Крыму за год провели 300 незаконных арестов и 150 задержаний людей, не согласных с режимом.

Данные привели эксперты из Крымскотатарского ресурсного центра, пише Крым.Реалии.

"За 2019 год Крымскотатарским ресурсным центром зафиксировано 86 обысков, 157 задержаний, 194 допроса, опроса или беседы, 335 случаев ареста, из которых 43 - аресты по новым уголовным делам. 33 вынесеных приговоров в отношении политзаключенных Крыма, 252 продления срока содержания под стражей. Кроме того, известно про 578 случаев нарушений прав на справедливый суд, 90 случаев - на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 69 этапирований политических заключенных", - говорит руководитель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

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Он добавил, что эти данные позволят защищать права крымчан на оккупированном полуострове.

"То, что происходит в Крыму, то, что системно нарушаются права человека в Крыму, и тот системный анализ, который мы пытаемся преподнести, - он очень важен для того, чтобы эта информация доводилась непосредственно до людей, до миссий, до других правозащитных организаций . Соответственно, чтобы была соответствующая реакция. Другого пути у нас нет, чтобы защитить права наших граждан", - сказал Бариев.

В ряды экспертного совета Представительства президента Украины в АРК приняли двух крымчан. Это программный директор "Крымского дома" Алим Алиев и координатор проектов общественной организации "Крымский институт стратегических исследований" Эльмира Аблялимова