Зеленский пополнил свою команду крымчанами

В ряды экспертного совета Представительства президента Украины в АРК приняли двух крымчан.
Это программный директор "Крымского дома" Алим Алиев и координатор проектов общественной организации "Крымский институт стратегических исследований" Эльмира Аблялимова, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
"Я вижу свою роль в информационной, культурной и образовательной плоскостях. В тех сферах, где я специализируюсь. Чтобы усилить экспертность представительства. Конечно, мы можем часто давать рекомендации или подсказывать, что делать, что не делать различным органам власти. Но результаты работы этих органов зависят от нас самих ", - прокомментировал Крим.Реалии свое назначение Алим Алиев.
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