Зеленский пополнил свою команду крымчанами

В Представительстве президента в АРК работать крымчане. Фото: Представительство президента Украины в АРК

В ряды экспертного совета Представительства президента Украины в АРК приняли двух крымчан.

Это программный директор "Крымского дома" Алим Алиев и координатор проектов общественной организации "Крымский институт стратегических исследований" Эльмира Аблялимова, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Я вижу свою роль в информационной, культурной и образовательной плоскостях. В тех сферах, где я специализируюсь. Чтобы усилить экспертность представительства. Конечно, мы можем часто давать рекомендации или подсказывать, что делать, что не делать различным органам власти. Но результаты работы этих органов зависят от нас самих ", - прокомментировал Крим.Реалии свое назначение Алим Алиев.

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В оккупированную Керчи привезут 40 бродячих собак из России. Животных подобрали местные зоозащитники на косе Тузла, пишет Керчь.Инфо. Собак подкармливали строители крымского моста, а по конце проекта бросили.