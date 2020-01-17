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пятница, 17 января 2020 18:30

Керчанам привезут бродячих собак из России

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Керчанам привезут бродячих собак из России
В оккупированную Керчи привезут свору голодных собак. Фото: Иршанский Актив

В оккупированную Керчи привезут 40 бродячих собак из России.

Животных подобрали местные зоозащитники на косе Тузла, пишет Керчь.Инфо.

Собак подкармливали строители крымского моста, а по конце проекта бросили.

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Местные жители разделились на 2 фронта - "за" и "против", потому что в городе с ними проблема - 14000 голов, часть из которых кусается.

В оккупированном Крыму 9 провайдеров в 9-ти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети, а также сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы.

Мониторинг Крымской правозащитной группы провели в ноябре-декабре 2019 года.

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