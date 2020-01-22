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среда, 22 января 2020 13:06

Вышел на свободу первый осужденный по делу "Хизб ут-Тахрир"

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Вышел на свободу первый осужденный по делу &quot;Хизб ут-Тахрир&quot;
Россияне выпустили на свободу первого осуждения по делу "Хизб ут-Тахрир" Фото: Крим.Реалии.

Российские оккупанты освободили из-под стражи Рустема Ваитова, фигуранта севастопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

Он был первым осужденным по этому делу и вышел на свободу, отбыв весь срок незаконного наказания, пишут Крим.Реалии.

"Рустам Ваитов выглядит, как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму", - сказал адвокат Эдем Семедляев, который встретил его после выхода из колонии.

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"Хизб ут-Тахрир" - это международная исламская политическая партия. Ее основал в 1953 году в Иерусалиме судья шариатского апелляционного суда Такикуддин ан-Набхани. Члены "Хизб ут-Тахрир" работают по всему миру. На территории бывшего Советского Союза "Хизб ут-Тахрир" начала действовать с 1995 года. В Украине насчитывает около тысячи участников.
Партия запрещена в 29 странах, в частности в Германии, Китае и Турции.

В России с 2003 года деятельность "Хизб ут-Тахрир" считается террористической, а в Казахстане с 2005 - экстремистской.

США не запрещает деятельность из-за отрицания ее членами любого насилия. Но считает, что ее последователи могут поддерживать терроризм.

В фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Джеппарова, которого удерживают в СИЗО российского города Шахты, ухудшилось состояние здоровья.

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