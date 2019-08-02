Адвоката российского пропагандиста вызывают в Генпрокуратуру

Андрея Доманского, который защищает российского пропагандиста Кирилла Вышинского вызывают в Генеральную прокуратуру Украины.
Ему вручат новое подозрение, сообщает УНН.
"Сегодня в 14:00 я иду в Генпрокуратуру получить новое подозрение. Это связано, в первую очередь, с тем подозрением, которое мне вручили в апреле. Меня обвиняют якобы в участии в незаконной приватизации нежилого дома. При этом, говорю, что в этом деле я участвовал как адвокат ", - сказал Доманский.
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Украина готова обменять незаконно удерживаемого в России режиссера Олега Сенцова на подозреваемого в госизмене редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
Это подтвердил президент Владимир Зеленский во время презентации мобильных жилых модулей для военнослужащих в Минобороны.
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